Por: El Espectador

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En la mañana de este martes 1 de septiembre, se notificó un hecho preocupante en la Procuraduría ubicada en el centro de Bogotá, cuando se detectó que una de sus oficinas había recibido el impacto de una bala. Según la información divulgada por las autoridades, el hallazgo se produjo en el piso 26 del edificio, donde posteriormente ubicaron el orificio por el que ingresó el proyectil. De acuerdo con lo reportado, fue en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia donde se identificó la trayectoria de la bala.

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A raíz de esta situación, tanto la Policía como la Fiscalía iniciaron las investigaciones pertinentes. El objetivo de estas entidades es establecer si se trató de un ataque deliberado contra algún funcionario del ente de control o si, por el contrario, fue un incidente fortuito. Las autoridades están determinando el lugar exacto desde donde pudo haber sido disparado el proyectil y el sentido de su trayecto, elementos fundamentales para entender cómo terminó el impacto de bala en esta zona específica del edificio.

Hasta el momento, una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado apunta a que la bala habría sido disparada el fin de semana previo y que, posiblemente, se trataría de una bala perdida. Esta suposición toma fuerza ante la ausencia de señales directas de ataque o comunicados amenazantes contra los funcionarios, explican las autoridades. Sin embargo, no descartan ninguna alternativa y continúan las pesquisas para determinar con certeza lo sucedido.

Otro dato importante revelado durante la indagación es que, justo un piso debajo del lugar donde se encontró el impacto de bala, se ubican las oficinas del procurador general, Gregorio Eljach. Aunque este hecho ha llamado la atención de los investigadores, todavía no hay elementos suficientes que indiquen un objetivo específico ni se han establecido responsabilidades.

Hasta el cierre de este reporte, ni el jefe del Ministerio Público ni las autoridades responsables de la investigación habían emitido declaraciones oficiales sobre este incidente. Mientras tanto, la Procuraduría y la comunidad en general permanecen a la espera de avances significativos en este caso que involucra la seguridad de una de las entidades clave en el control y vigilancia del sector público en Colombia.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el impacto de bala en la Procuraduría de Bogotá?

Según lo señalado por las autoridades, una de las principales hipótesis es que el disparo podría corresponder a una bala perdida, posiblemente realizada el fin de semana anterior al hallazgo. Esta versión se basa en la ausencia de indicios directos de un ataque premeditado contra los funcionarios de la Procuraduría. Sin embargo, la investigación continúa abierta para descartar o confirmar esta posibilidad.

¿Qué acciones han tomado la Policía y la Fiscalía tras el hallazgo del impacto de bala en la Procuraduría?

Luego de descubrir el impacto de bala en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes. El trabajo de estas entidades se centra en esclarecer desde dónde fue disparada la bala, cuál pudo haber sido su objetivo y si existe relación directa con los funcionarios de alto rango que tienen oficinas en los pisos cercanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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