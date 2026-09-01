Por: El Espectador

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La investigación por las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de la exjefa de Gabinete y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia Torres, avanza a un nuevo capítulo crucial. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó una audiencia de imputación contra Sarabia, señalada por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Según El Espectador, esta audiencia está programada para el 14 de septiembre en los complejos judiciales de Paloquemao, en Bogotá.

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El origen de este caso se remonta a los días 27 y 29 de enero de 2023, cuando se reportó el robo de una maleta que contenía más de 4.000 millones de pesos colombianos en la vivienda de Sarabia. Este episodio desencadenó una reacción acelerada por parte de las autoridades, en la cual Marelbys Meza fue obligada a someterse a una prueba de polígrafo con el objetivo de establecer su participación en el hurto. De acuerdo con la Fiscalía, Laura Sarabia, quien en ese momento ocupaba la jefatura de Gabinete de la Presidencia, habría dado la orden de aplicar esta prueba. La versión principal para sustentar esta hipótesis proviene del testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón.

El caso incluye además la decisión de un juez de control de garantías, el 29 de julio, que aprobó el "principio de oportunidad" ofrecido al oficial de la Policía Nacional acusado de participar en las interceptaciones ilegales. Este principio, de acuerdo con la información de El Espectador, implica que la acción penal en su contra queda suspendida parcialmente por 12 meses a cambio de su cooperación como testigo en otros procesos vinculados a las interceptaciones contra Meza Buelvas.

Al avanzar la investigación, la Fiscalía documentó que el grupo de Hurtos a Residencias de la Sijin de Bogotá, comandado por el capitán Mojica, habría elaborado informes falsos y realizado entrevistas a fuentes no formales para tramitar, de manera irregular, las órdenes de interceptación. Estos documentos justificaron acciones que carecían de fundamento, como señalar a Meza de pertenecer a una supuesta organización criminal dedicada al robo de residencias en la capital.

También están implicados el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien enfrenta un proceso penal por presunto abuso de función pública y participación en la prueba de polígrafo, así como otros dos uniformados, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas. Ambos fueron condenados a más de 10 años de prisión por el Juzgado 53 Penal de Bogotá, hallados culpables de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Laura Sarabia será imputada en el caso de interceptaciones a Marelbys Meza?

Laura Sarabia será imputada por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, según lo solicitado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de que Sarabia, cuando ejercía como jefa de Gabinete de la Presidencia, habría ordenado obligar a Marelbys Meza a someterse a una prueba de polígrafo y colaborado en procedimientos irregulares durante la investigación del robo de una maleta en su vivienda, lo que resultó en interceptaciones ilegales.

¿Qué es el “principio de oportunidad” y cómo se aplica en el caso de las chuzadas a Marelbys Meza?

El “principio de oportunidad” es una figura jurídica que permite suspender la acción penal contra una persona bajo ciertas condiciones, como la colaboración con la justicia. En este caso, el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón recibió este beneficio por parte de un juez y, a cambio, accedió a colaborar como testigo en los procesos vinculados a las interceptaciones ilegales realizadas en contra de Marelbys Meza. Esta medida tiene duración parcial de 12 meses y no implica un cierre definitivo del caso en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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