Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación tiene previsto imputar cargos a Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y excanciller colombiana, por presunto abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La audiencia está programada para el lunes 14 de septiembre, a las 9:00 a. m., en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. El caso que ha puesto a Sarabia en el centro de la controversia judicial está vinculado con la aplicación de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien era entonces la niñera del hijo de la exfuncionaria.

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De acuerdo con la información suministrada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, esta audiencia fue solicitada luego de que no prosperaran los intentos de negociación entre las defensas y la Fiscalía para buscar una salida anticipada, incluyendo preacuerdo y mecanismos de justicia restaurativa. Sarabia era considerada una de las mujeres más poderosas durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro, de modo que el fallo de estos acercamientos ha dado relevancia al proceso penal en su contra.

El caso surgió tras la desaparición, entre el 27 y el 29 de enero de 2023, de una maleta con más de 4.000 millones de pesos al interior de la vivienda de Sarabia, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia. En respuesta, Marelbys Meza fue llevada a un edificio cercano a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo, según la Fiscalía, sin una orden judicial que lo permitiera.

La principal evidencia en el proceso son las declaraciones del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón. Según su testimonio, escuchó directamente la orden para aplicar el polígrafo durante una conversación entre Laura Sarabia y el coronel Carlos Feria, entonces jefe de la seguridad presidencial. El 29 de julio, a Mojica le fue concedido un principio de oportunidad que suspende parcialmente la acción penal en su contra por 12 meses, por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

El expediente se extendió más allá del caso de la maleta e incluyó interceptaciones ilegales de comunicaciones de Meza y otra empleada, Fabiola Perea. El 28 de octubre de 2025, el capitán Carlos Andrés Correa fue condenado a una pena de 11 años y tres meses, y el patrullero John Fredy Morales, a 12 años y un mes. El coronel Feria enfrenta una acusación formal ya radicada. Ante este panorama judicial, Sarabia ha manifestado respeto al actuar de las autoridades y ha pedido que sus abogados se encarguen de explicar las decisiones legales correspondientes. Por su parte, Meza sigue reclamando una indemnización por los daños sufridos, alegando que fue retenida durante varias horas el día de los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía acusa a Laura Sarabia por el caso del polígrafo y qué delitos se le imputan?

La Fiscalía acusa a Laura Sarabia por presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, relacionados con la prueba de polígrafo aplicada a Marelbys Meza tras la desaparición de una maleta con dinero en su casa mientras era jefa de Gabinete. La Fiscalía sostiene que la prueba se realizó sin una orden judicial, lo que constituye el núcleo de los cargos.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal agravado en el contexto del caso de Laura Sarabia?

El constreñimiento ilegal agravado implica ejercer presión o coacción sobre una persona, vulnerando sus derechos fundamentales, en este caso realizando la prueba de polígrafo sin el respaldo de una orden judicial. La Fiscalía interpreta que Meza fue forzada a someterse a esta prueba, lo que agrava la conducta por tratarse de un funcionario y de un contexto de poder.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.