Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá invita a toda la ciudadanía a participar en ‘Latitudes y realidades alternas’, una experiencia inmersiva que reúne distintas obras de varios lugares, con el fin de enriquecer la agenda cultural de la ciudad. De acuerdo con información de la página oficial del Distrito, este evento estará disponible en la sala E de la Cinemateca, desde el 11 hasta el 27 de septiembre de 2026, proporcionando alternativas de esparcimiento cultural para todas las familias en Bogotá. El proyecto hace parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca fomentar el disfrute del arte y la cultura en espacios ciudadanos accesibles para grandes y chicos.

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Este evento es también parte de la programación del XXV Festival Internacional de la Imagen, el cual en 2026 celebra un cuarto de siglo como un referente en la exploración de las convergencias entre arte, diseño, ciencia, tecnología y procesos de investigación-creación. Según la información difundida por los organizadores, la edición de este año se desarrollará bajo la línea curatorial ‘SENSO/grafías’, la cual investiga las conexiones entre imagen, cuerpo y archivos vivos. Todo esto se presenta en el contexto de la inteligencia artificial, la proliferación de medios digitales y nuevas formas de entender las ecologías visuales contemporáneas.

El FEST.HEX, incluido en la agenda del festival, ofrece una programación que abarca artes inmersivas, performances audiovisuales, experiencias de realidad virtual, así como montajes de sonido, luz y proyecciones fulldome (proyección envolvente en domos), buscando proponer nuevas formas de experimentar y percibir el espacio artístico. Los horarios designados para que el público disfrute de esta muestra son: martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos, a partir de las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Todas las actividades tendrán lugar en la sede principal de la Cinemateca de Bogotá, situada en la carrera tercera #19-10.

Este tipo de propuestas buscan que los ciudadanos, tanto residentes como visitantes, se acerquen a espacios donde la cultura contemporánea y la innovación artística son protagonistas, promoviendo la apropiación y el diálogo con los nuevos lenguajes audiovisuales y digitales.

¿Qué actividades ofrece la experiencia inmersiva ‘Latitudes y realidades alternas’ en la Cinemateca de Bogotá?

La experiencia inmersiva ‘Latitudes y realidades alternas’ presenta una variedad de actividades que incluyen artes inmersivas, performances audiovisuales, realidad virtual, instalaciones de sonido y luz, y proyecciones tipo fulldome. Estas buscan que los asistentes experimenten nuevas maneras de percibir el arte y el espacio mediante tecnología y creatividad, todo en el marco del XXV Festival Internacional de la Imagen.

¿Cuáles son los horarios de visita para el festival en la Cinemateca de Bogotá?

El evento puede ser visitado de martes a viernes entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., en la sala E de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera tercera #19-10. Estos horarios permiten que diferentes públicos puedan acercarse y disfrutar de la propuesta artística durante dos semanas de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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