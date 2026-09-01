Por: El Espectador

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En recientes operativos, las autoridades lograron importantes avances contra el crimen organizado en Soacha y varios municipios de Cundinamarca. Uno de los resultados destacados fue la captura de nueve presuntos integrantes de la organización delictiva conocida como ‘Los Chamos de la R’, a quienes se les acusa de participar en al menos seis delitos graves. Entre estos hechos figura el secuestro extorsivo del alcalde de Chimichagua, Cesar, perpetrado en noviembre de 2025. Según informó la Policía Metropolitana de Soacha, los capturados estarían implicados en actividades de extorsión y en robos violentos cometidos en distintas áreas del departamento. Tras las detenciones, los sospechosos quedaron bajo disposición de las autoridades judiciales, lo que marca un avance concreto en la lucha contra las bandas que afectan la seguridad local.

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Adicionalmente, se reportó la aprehensión de alias ‘May’, señalado como cabecilla de la estructura conocida como ‘Los Paisas’. Este individuo fue capturado fuera del país, específicamente en España, después de una investigación internacional apoyada por una Circular Azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). La operación se relaciona con un ataque sucedido el 31 de enero de 2024 en la Comuna 4 de Soacha. En este violento incidente, murieron dos personas y otras tres resultaron heridas por arma de fuego. Según las fuentes oficiales, ‘May’ enfrenta cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. Una vez capturado, fue trasladado a Colombia para responder ante la justicia por sus presuntos crímenes.

Estas acciones forman parte de un trabajo coordinado entre la Policía, la Fiscalía, INTERPOL y autoridades locales, enfocado en desarticular las estructuras de mayor impacto en la región. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, resaltó la importancia de priorizar la lucha contra las organizaciones responsables de los delitos más graves que ponen en riesgo a la comunidad. Igualmente, destacó la incorporación de Soacha a la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana, una iniciativa destinada a reforzar la cooperación institucional y hacer frente de manera más efectiva a las bandas criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son 'Los Chamos de la R' y por qué fueron capturados en Soacha?

‘Los Chamos de la R’ es una organización delincuencial señalada por la Policía Metropolitana de Soacha de dedicarse a la extorsión y al hurto violento en varios municipios de Cundinamarca. Nueve de sus integrantes fueron capturados, acusados de participar en seis delitos, incluido el secuestro extorsivo del alcalde de Chimichagua, hecho ocurrido en noviembre de 2025.

¿Por qué fue capturado alias ‘May’, cabecilla de ‘Los Paisas’, y qué es una Circular Azul de INTERPOL?

Alias ‘May’, identificado como líder de la estructura criminal ‘Los Paisas’, fue capturado en España tras ser buscado por su presunta participación en un ataque armado en la Comuna 4 de Soacha, que dejó muertos y heridos. La búsqueda se realizó mediante una Circular Azul de INTERPOL, una notificación utilizada para localizar, identificar o recabar información sobre una persona de interés en una investigación internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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