Por: El Espectador

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​Cuando ocurre una emergencia, como los incendios forestales que arrasan con bosques, cultivos y pastizales —afectando a comunidades enteras, animales silvestres y domésticos—, el accionar de los bomberos en Colombia se convierte en un salvavidas indispensable. Sin embargo, más allá del evidente heroísmo, existe una preocupación de fondo: la gestión efectiva del riesgo de desastres requiere financiamiento y decisiones oportunas sobre el presupuesto público, no solo vocación de servicio. Según la Constitución Política en su artículo 2, las autoridades en el país tienen la obligación de proteger la vida y los bienes de todos los habitantes, y la Ley 1575 de 2012, denominada Ley General de Bomberos, recalca en sus primeros artículos que la atención de emergencias e incendios es un servicio público esencial que el Estado debe garantizar.

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​Este debate se vuelve especialmente crítico tras el reciente terremoto que sacudió varias regiones y la implacable ola de incendios que, de acuerdo con la información, ha devastado miles de hectáreas en departamentos como Tolima y Cundinamarca, en parte por el fenómeno climático de El Niño y también atribuido, al parecer, a acciones criminales. Esta coyuntura ha puesto en evidencia una alarmante escasez de equipos especializados, herramientas actualizadas y personal suficiente dentro de los cuerpos de bomberos del país. La razón principal es la falta de entrega oportuna de recursos del Presupuesto General de la Nación para el Fondo Nacional de Bomberos, tal como lo exige el artículo 34 de la Ley 1575.

​A esto se suma la presión del cambio climático, que ha incrementado la frecuencia y severidad de las emergencias, sacando a relucir debilidades históricas en la dotación de los cuerpos de bomberos. Retrasar el flujo de fondos públicos no solo infringe el principio de concurrencia y subsidiariedad establecido en la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, sino que deja expuestas a las poblaciones más vulnerables.

​Frente a ello, la exigencia a las autoridades del Gobierno Nacional debe ir acompañada de una administración técnica y transparente. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) tiene el reto de distribuir estos recursos conforme a las necesidades operativas, priorizar el fortalecimiento en las zonas de mayor precariedad y asegurar rendición de cuentas, sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República y a la vigilancia ciudadana, según lo estipula la normativa vigente.

​En definitiva, garantizar el derecho fundamental a la vida y proteger el patrimonio natural solo es posible con la financiación adecuada del sistema nacional de bomberos y el uso responsable y claro de los recursos públicos, aspectos que constituyen una responsabilidad inaplazable del Estado colombiano.

¿Cuáles son las leyes que regulan la gestión del riesgo y el servicio de bomberos en Colombia?

Las leyes principales que rigen la gestión del riesgo y el servicio de bomberos en Colombia, según el texto, son la Constitución Política —en especial su artículo 2—, la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos), que define el servicio como un derecho esencial, y la Ley 1523 de 2012, que establece el marco legal para la gestión del riesgo de desastres en el país.

¿Por qué es fundamental la asignación oportuna de recursos al Fondo Nacional de Bomberos?

La entrega oportuna de fondos al Fondo Nacional de Bomberos resulta vital porque permite que los cuerpos de emergencia cuenten con equipos adecuados, herramientas modernas y personal suficiente para afrontar desastres, evitando así exponer a las comunidades vulnerables y cumpliendo el mandato constitucional y legal de protección a la vida y los bienes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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