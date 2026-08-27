Los ríos Negro y Blanco se desbordaron en Guayabetal, Cundinamarca, luego de las fuertes lluvias que se han presentado en la zona, informó la Defensa Civil Colombia.

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Voluntarios de la Defensa Civil y bomberos se encuentran monitoreando la situación y recomendaron especial atención a los habitantes que viven cerca de las rondas de los ríos.

Las imágenes de la emergencia muestran aguas turbulentas y cargadas de sedimentos avanzando sobre un puente y sus accesos, evidenciando la fuerza de la creciente.

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La situación ocurre en medio de una emergencia que continúa en Guayabetal, donde también se reportan condiciones relacionadas con la colmatación de ríos, deslizamientos y aislamiento de veredas.

🌧️ #Cundinamarca | Fuertes lluvias provocan desbordamiento de los ríos Negro y Blanco en Guayabetal.Voluntarios y @BomberosOficial apoyan y monitorean la emergencia en el punto.⚠️ Si vives cerca de las rondas de estos ríos, mantente alerta a los niveles del agua. pic.twitter.com/TnCafmmkdn — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 27, 2026

Recomiendan atención a las zonas cercanas a los ríos

Ante el desbordamiento de los afluentes, los organismos de socorro mantienen el monitoreo de la emergencia y piden a los residentes ubicados cerca de las rondas permanecer atentos.

El comportamiento de los ríos Negro y Blanco se mantiene bajo vigilancia debido a las condiciones provocadas por las fuertes lluvias. Por ahora, la atención está concentrada en el seguimiento de los afluentes y en las zonas afectadas por las condiciones que se presentan en el municipio.

La Defensa Civil y los bomberos continúan monitoreando la situación mientras se mantiene la recomendación de estar atentos para quienes se encuentran cerca de las rondas de los ríos.

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