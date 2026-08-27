Un sismo de magnitud 4,4 volvió a sentirse en Colombia durante la mañana de este jueves 27 de agosto, especialmente en Cali y otras zonas del occidente del país, según los reportes ciudadanos publicados en redes sociales.

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(Vea también: Reportan fuerte temblor en Colombia: fue de magnitud superior a 4.0 y tuvo profundidad superficial)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente sobre el movimiento registrado a las 10:25 de la mañana, hora local, con epicentro en Istmina, Chocó.

El evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 17 kilómetros de Sipí, de acuerdo con la información entregada por la entidad.

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Las coordenadas reportadas fueron 4,54° N y -76,74° W, mientras que el boletín del SGC incluyó la ubicación del epicentro y las estaciones sísmicas cercanas. Pero más allá de los datos técnicos, el movimiento rápidamente provocó reacciones entre quienes lo percibieron.

Justo cuando se me está quitando la sensación de mareo, se me revolvió el estómago 😫 — maria jose (@mjc_pp) August 27, 2026

“Se sintió acá en Cali”

En redes sociales, varios ciudadanos contaron cómo experimentaron el sismo en Cali y otras zonas cercanas.

Uno de los usuarios aseguró que se encontraba en un edificio cuando sintió el movimiento y destacó una diferencia en la percepción según el piso en el que estaban las personas.

“Se sintió acá en Cali. Estaba en un 4to piso y las que corren. Los que estaban en pisos bajos no sintieron casi”.

Se sintió acá en Cali. Estaba en un 4to piso y las que corren. Los que estaban en pisos bajos no sintieron casi. — Aura Morales Rojas (@AuraMorale40027) August 27, 2026

Otra persona describió el movimiento como un jalón breve y contó que estuvo cerca de evacuar ante el susto:

“Cali, se sintió como un jalón pero fue corto, que susto, ya iba a evacuar”.

Cali, se sintió como un jalón pero fue corto, que susto, ya iba a evacuar 😭🤚 — davdksn (@davdksn) August 27, 2026

También hubo ciudadanos que aseguraron haber tomado medidas inmediatamente después de sentir el movimiento.

“Lo acabamos de sentir y tocó evacuar”.

Lo acabamos de sentir y toco evacuar — Luis Fernando Garcia (@lfgarcianeira) August 27, 2026

Las experiencias fueron diferentes entre los usuarios, algo que también quedó reflejado en los comentarios publicados después del sismo.

“Llevo 3 semanas sin dormir”

Entre las reacciones también apareció el cansancio de personas que aseguran estar afectadas emocionalmente por los movimientos registrados durante las últimas semanas.

Una usuaria escribió:

“¿Cuándo van a terminar estas réplicas? Llevo 3 semanas sin dormir”.

Cuando van a terminar estás replicas? Llevo 3 semanas sin dormir — av/n_ (@299_addiction) August 27, 2026

Otra comentó que apenas comenzaba a recuperarse de las sensaciones que le habían dejado los movimientos anteriores cuando volvió a percibir el sismo:

“Justo cuando se me está quitando la sensación de mareo, se me revolvió el estómago”.

Si lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja — Linda Marin (@09n09b) August 27, 2026

Y una ciudadana más expresó su agotamiento con una mezcla de preocupación y humor:

“Sí lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja”.

Si lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja — Linda Marin (@09n09b) August 27, 2026

Las publicaciones muestran cómo un nuevo movimiento puede despertar temor o preocupación entre personas que han seguido de cerca la actividad sísmica de las últimas semanas.

Por ahora, los datos oficiales corresponden a un sismo de magnitud 4,4, con epicentro en Chocó y profundidad de 43 kilómetros. Las reacciones ciudadanas permiten conocer cómo fue percibido en distintos lugares, pero no sustituyen las mediciones y análisis del Servicio Geológico Colombiano.

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