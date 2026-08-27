La actividad sísmica en el territorio nacional continúa registrando episodios de importancia. De acuerdo con el boletín actualizado de las autoridades de monitoreo, este jueves 27 de agosto de 2026, exactamente a las 10:25 a. m. (hora local), se presentó un movimiento telúrico de magnitud 4.4 con una profundidad de 43 kilómetros, cuyo epicentro exacto se localizó en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

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Este nuevo sismo ocurre apenas un día después de que el país experimentara otro temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Asimismo, se suma a la memoria de la emergencia registrada 17 días atrás, cuando el pasado 10 de agosto un fuerte terremoto de magnitud 5.4 sacudió a Colombia, dejando considerables daños materiales en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y varios puntos del departamento chocoano.

Ante la seguidilla de eventos telúricos, los organismos técnicos han recordado la importancia de mantener la calma y estar preparados ante cualquier eventualidad. Los reportes preliminares indican que el movimiento de este jueves fue perceptible en varias zonas aledañas debido a sus características geológicas: “El evento telúrico tuvo una profundidad catalogada de nivel intermedio, lo que amplía el radio de percepción en el occidente del país”, señalaron los registros técnicos tras el reporte inicial. Las autoridades locales continúan evaluando la zona del epicentro para descartar afectaciones estructurales graves tras el sacudón.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.