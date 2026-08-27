Un nuevo sismo fue registrado en Colombia durante la mañana de este jueves 27 de agosto. El movimiento tuvo una magnitud preliminar de 4,4 y fue reportado con profundidad superficial.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 10:25 de la mañana, hora local.

La información inicial clasifica el movimiento como un sismo de magnitud 4,4, aunque el dato es preliminar y puede ser actualizado por la entidad después de revisar los registros de las estaciones que conforman la Red Sismológica Nacional.

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El evento se presenta en medio de la atención que mantiene buena parte del país sobre la actividad sísmica, luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Aquel movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, según la actualización oficial del SGC.

¿Qué significa que haya sido superficial?

El reporte del SGC señala que el nuevo movimiento tuvo profundidad superficial.

En términos sencillos, esto significa que el punto donde se originó el sismo se encuentra relativamente cerca de la superficie terrestre. La profundidad es uno de los factores que los especialistas tienen en cuenta para analizar cómo se propagan las ondas y cómo puede sentirse un movimiento en diferentes lugares.

Sin embargo, que un sismo sea superficial no permite por sí solo determinar si provocará daños. Para establecer sus posibles efectos también se deben considerar aspectos como la magnitud, la distancia al epicentro, las características del terreno y las condiciones de las construcciones.

Por ahora, el dato entregado por el SGC corresponde a un reporte preliminar, por lo que las características del evento pueden ser ajustadas a medida que avance el procesamiento de la información.

El sismo ocurre después del terremoto de agosto

El nuevo movimiento también despierta interés por el contexto sísmico que atraviesa Colombia desde el terremoto del 10 de agosto.

El SGC explicó después de ese evento que las réplicas pueden presentarse durante días, semanas e incluso meses, pero también aclaró que la ciencia actualmente no cuenta con un método que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo ni sus posibles réplicas.

Por eso, la aparición de un nuevo movimiento sísmico no permite afirmar que esté por ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

La entidad mantiene el seguimiento permanente de la actividad sísmica mediante sus estaciones de monitoreo y actualiza los datos de los eventos conforme obtiene nueva información.

El reporte de magnitud 4,4 es preliminar, por lo que se deberá esperar la actualización oficial para conocer si la magnitud, profundidad o ubicación del evento presentan alguna modificación.

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