Un nuevo sismo en Chocó fue registrado durante la noche de este miércoles 26 de agosto, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Temblor de magnitud 5,1 sacude Los Santos, Santander: autoridades activan monitoreo y evaluación de posibles daños)

El movimiento tuvo una magnitud de 3,6 y ocurrió a una profundidad de 40 kilómetros, según la información reportada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

¿A qué hora y dónde fue el temblor en la noche de este miércoles?

El SGC indicó que el evento sísmico ocurrió a las 9:01 p. m., hora local, de este miércoles 26 de agosto.

Lee También

El epicentro se ubicó en Istmina, mientras que la profundidad registrada fue de 40 kilómetros. La información corresponde al Boletín Actualizado 1 divulgado por el Servicio Geológico Colombiano.

Por sus características, el movimiento hace parte de la actividad sísmica que se registra de manera frecuente en esta zona del país, por lo que el reporte oficial permite conocer las condiciones específicas del evento.

¿Sintió el sismo en Chocó o en otra zona?

El Servicio Geológico Colombiano invita a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

Para informar si sintió este sismo, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del SGC y completar el reporte correspondiente.

¿Dónde reportar si sintió el temblor?

El reporte puede hacerse directamente en Sismo Sentido, plataforma habilitada por el Servicio Geológico Colombiano para recopilar información de las personas que perciben movimientos telúricos.

El SGC también mantiene disponible su plataforma de monitoreo de sismos, donde se pueden consultar los eventos registrados en el territorio nacional. Estos reportes ciudadanos ayudan a los especialistas a conocer en qué lugares fue percibido el temblor y cómo fue experimentado por la población.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.