En la mañana de este miércoles, 26 de agosto, se presentó un nuevo temblor en Colombia, que tuvo una magnitud de 5.4 con profundidad de 140 kilómetros y con epicentro en inmediaciones a Bucaramanga, en Santander.

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De inmediato los ciudadanos comenzaron a reportar en qué ciudades se sintió con más fuerza, siendo Bogotá, Medellín y algunas de Tolima, entre otras, en las principales que hubo evacuaciones del país.

Las personas que se encontraban en edificios cercanos a la Carrera 8A # 98, en Bogotá, evacuaron de forma masiva a un parque de la zona, tras el temblor de 5,1 que tuvo como epicentro al municipio de Los Santos, en Santander, Colombia. pic.twitter.com/nST5OZo319 — Pulzo (@pulzo) August 26, 2026

Ahora, había principal preocupación en las ciudades que más afectadas quedaron luego del terremoto del pasado 10 de agosto, como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y más.

Lo que se conoce hasta el momento es que ninguna de estas ciudades se vieron fuertemente perjudicadas por la situación, pues en redes sociales, por ejemplo, no hay indicaciones de afectaciones estructurales o personas lesionadas por este movimiento presentado en la mañana del 26 de agosto.

Y es que la preocupación crece porque luego de aquél terremoto de 7.4 que dejó muchas víctimas mortales, miles de damnificados y más, hubo muchas estructuras que quedaron al borde del colapso, por lo que cualquier movimiento podría derrumbarlas.

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No obstante, por fortuna hasta el momento no se conoce ninguna afectación nueva por esta situación en el país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.