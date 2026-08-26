El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, llegó a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país y avanzar en conversaciones sobre seguridad, narcotráfico y cooperación entre ambas naciones.

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La visita fue confirmada por la propia cuenta oficial de U.S. Southern Command (SOUTHCOM), que señaló que Donovan llegó para discutir “esfuerzos conjuntos para combatir a los narco-terroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colombia”.

El mensaje también destacó que Colombia es el miembro más reciente de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) y calificó al país como un “socio de larga data” en la lucha contra los carteles y como un actor importante para la seguridad regional.

La llegada de Donovan ocurre, además, en un momento en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca estrechar nuevamente la relación militar y de seguridad con Estados Unidos.

¿Quién es Francis Donovan?

Donovan es un general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y asumió como comandante del Comando Sur en febrero de 2026. Desde ese cargo tiene bajo su responsabilidad las operaciones militares estadounidenses y las relaciones de defensa en América Latina, el Caribe y otras áreas del hemisferio occidental.

Su trayectoria está marcada por operaciones militares y de fuerzas especiales. Antes de llegar al Comando Sur fue comandante de la 2.ª División de Marines y también ocupó el cargo de comandante adjunto del Joint Special Operations Command (JSOC). Además, comandó fuerzas anfibias y unidades de reconocimiento y participó en operaciones de combate, contingencia y despliegue expedicionario.

Donovan tiene formación en geografía y estudios militares estratégicos. Cursó una maestría en el Marine Corps Command and Staff College, otra en el U.S. Army War College y realizó el Advanced Management Program de Harvard Business School.

Un jefe militar con una agenda fuerte contra el narcotráfico

Durante los primeros meses de su gestión, Donovan ha impulsado una estrategia mucho más enfocada en combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

En agosto, bajo su dirección, SOUTHCOM activó la Joint Task Force Western Hemisphere, una fuerza creada para coordinar operaciones militares con países aliados y socios de la región contra redes consideradas por Washington como “narco-terroristas”. La estructura integra capacidades militares de Estados Unidos y de los países que participan en la A3C.

Su gestión también ha estado vinculada a operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. El 23 de agosto, una fuerza estadounidense ejecutó, bajo su dirección, un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que, según SOUTHCOM, estaba involucrada en actividades de narcotráfico.

Donovan también ha realizado visitas recientes a otros países latinoamericanos. En Ecuador se reunió con las autoridades militares para coordinar esfuerzos contra organizaciones de narcotráfico y fortalecer la cooperación dentro de la A3C.

En Panamá, además, participó en reuniones sobre seguridad regional, ejercicios militares multinacionales y cooperación contra los carteles.

Por eso, su llegada a Colombia no es una visita protocolaria cualquiera. Es una señal de que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico estarán entre los ejes principales de la relación entre Washington y el nuevo Gobierno colombiano.

La presencia del máximo jefe militar estadounidense para América Latina también representa otra muestra del acercamiento entre De la Espriella y la administración Trump, después de un periodo en el que la relación entre Colombia y Estados Unidos estuvo marcada por fuertes tensiones. Ahora, ambos gobiernos parecen apostar por una cooperación mucho más estrecha en materia militar, seguridad y lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: