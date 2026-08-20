Por: El Espectador

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El nuevo presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, concretó uno de los anuncios más esperados: la designación de los oficiales que encabezarán la cúpula de las Fuerzas Militares. Sobre el mediodía del 20 de agosto dio a conocer la lista de comandantes que liderarán la ofensiva militar que el mandatario había prometido en campaña, según El Espectador.

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El nombramiento de Erick Rodríguez Aparicio como comandante de las Fuerzas Militares es uno de los más destacados. Rodríguez Aparicio, nacido en Bucaramanga, inició su carrera militar en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 2 de Barranquilla. Posteriormente, estuvo al mando de unidades relevantes, como el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada y llegó a ser segundo comandante del Ejército Nacional. Su retiro, ordenado en julio pasado mientras era subjefe de Operaciones Conjuntas, se habría dado tras declaraciones sobre la identificación forzada de comunidades rurales en Meta y Guaviare, en medio de disputas entre disidentes de las Farc, según fuentes citadas por El Espectador.

En la segunda línea de mando está el general Carlos Carrasquilla, quien asume como jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su trayectoria, comandó varias unidades y lideró la Operación Perseo en Cauca, acción que permitió recuperar el casco urbano de El Plateado.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, nuevo comandante del Ejército Nacional, cuenta con más de treinta años de experiencia. Ingresó como Subteniente en 1992 y sobresale por su formación en Ciencias Militares, Administración de Empresas, y títulos de maestría y especialización en defensa y seguridad. Soto ha liderado unidades en regiones complejas como Arauca, Cauca y Putumayo, y ha sido condecorado en repetidas ocasiones, incluyendo la Orden de Boyacá.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco será el segundo comandante del Ejército. Morales ha dirigido la seguridad en Bogotá y Cundinamarca y luego comandó la Segunda División, con jurisdicción en varias regiones. Es oficial de Infantería y cuenta con especializaciones en Comando y Estado Mayor.

Óscar Leonel Murillo regresa como director de la Escuela Superior de Guerra tras haber salido durante la administración de Gustavo Petro. Murillo ha comandado divisiones en el Chocó y Córdoba, y ocupó cargos estratégicos en planeación y operaciones del Ejército.

Por otro lado, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, con 36 años de servicio, asume como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Su formación incluye especialización en seguridad y defensa nacional, así como maestría en ciencias de defensa. Finalmente, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla liderará la Armada, convirtiéndose en el primer comandante proveniente de la Fuerza Naval de la Amazonía, donde fortaleció el control fluvial y la seguridad fronteriza.

Con estos nombramientos, la administración de Abelardo de la Espriella pone en marcha una nueva etapa en la conducción de la seguridad y defensa del país. Los perfiles seleccionados destacan por su experiencia y trayectoria al frente de unidades clave en el territorio nacional.

¿Quiénes conforman la nueva cúpula de las Fuerzas Militares bajo Abelardo de la Espriella?

La nueva cúpula anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella está integrada por Erick Rodríguez Aparicio (comandante de las Fuerzas Militares), Carlos Carrasquilla (jefe del Estado Mayor Conjunto), José Bertulfo Soto Sánchez (comandante del Ejército), Rodolfo Morales Franco (segundo comandante del Ejército), Óscar Leonel Murillo (director de la Escuela Superior de Guerra), Juan Jaime Martínez Ossa (comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana) y Javier Alfonso Jaimes Pinilla (comandante de la Armada de Colombia), de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué fue relevante la salida de Erick Rodríguez Aparicio del mando militar durante el gobierno anterior?

La salida de Rodríguez Aparicio resultó relevante porque, según fuentes castrenses consultadas por El Espectador, habría ocurrido tras declaraciones públicas sobre la identificación forzada de comunidades rurales en Meta y Guaviare, en un contexto de disputas entre disidentes de las Farc, lo que marcó un punto de quiebre entre la conducción militar y decisiones tomadas desde la presidencia anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.