Los ingresos de un militar en Colombia dependen del rango y se establecen a partir de una escala porcentual cuyo punto de referencia es el salario asignado a un general del Ejército Nacional.

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El Decreto 384 de 2026 fijó en $ 10.523.425 el ingreso mensual correspondiente a un general. Ese monto equivale al 45 % del salario de un ministro del despacho y sirve como base para establecer la remuneración de los demás grados de oficiales y suboficiales.

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En la parte más alta de la escala aparece el mayor general, con $ 10.197.872 mensuales, seguido por el brigadier general, que recibe $ 9.115.833. El salario de un coronel llega a $ 7.064.197, mientras que un teniente coronel obtiene $ 5.510.239.

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La diferencia continúa en los rangos siguientes. Un mayor tiene un salario básico de $ 4.791.190 y un capitán recibe $ 3.942.938. Para los tenientes, el monto es de $ 3.444.227, mientras que los subtenientes alcanzan $ 3.045.121.

En el grupo de suboficiales también existen diferencias importantes. Un sargento mayor de comando conjunto recibe $ 4.456.491, un sargento mayor de comando obtiene $ 3.813.984 y un sargento mayor llega a $ 3.426.522.

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Más abajo aparecen los sargentos primeros, con $ 2.944.086, y los sargentos viceprimeros, con $ 2.664.773. En los rangos de cabos, el salario básico de un cabo primero es de $ 2.530.189; el de un cabo segundo, $ 2.514.404, y el de un cabo tercero, $ 2.482.833.

El salario de los soldados profesionales es uno de los puntos que ha provocado discusión dentro de la institución. Estos uniformados tienen un ingreso básico mensual de $ 2.451.267, por lo que la diferencia frente a algunos cabos y sargentos resulta inferior a $ 100.000.

Incluso, esta situación llevó al Ejército a solicitar al Gobierno una revisión de la escala salarial. La petición no plantea retirar los incrementos otorgados a los soldados profesionales, sino revisar la distancia entre los distintos grados de acuerdo con su jerarquía, responsabilidades y antigüedad.

Finalmente, estos valores corresponden al salario básico. Los ingresos totales pueden variar debido a primas y bonificaciones relacionadas con funciones, ubicación y tiempo de servicio de cada uniformado.

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