Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Didier Pérez, un coronel activo del Ejército Nacional, fue capturado en Bogotá tras una investigación que lo señala como presunto responsable de varios delitos de alto impacto, vinculados a narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. El operativo fue desarrollado de manera conjunta por el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, ambos organismos reconocidos por su trabajo frente al crimen organizado y delitos complejos en el país. La detención tuvo lugar en cumplimiento de una orden judicial y se llevó a cabo dentro de una base militar, bajo estrictas labores de contrainteligencia y acompañamiento de las autoridades judiciales, según indicó el Ejército.

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De acuerdo con la información recopilada, Didier Pérez enfrenta señalamientos por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio (es decir, recibir o solicitar dádivas o beneficios personales en razón de su cargo), y además por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones restringidas o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incluyendo explosivos. Estas conductas, en caso de ser confirmadas dentro del proceso judicial que se adelanta, representarían infracciones graves tanto para la legislación penal como para la ética institucional de las Fuerzas Armadas.

La gravedad de los delitos atribuidos a Pérez ha llamado la atención por su amplia trayectoria dentro de la estructura operacional del Ejército. Entre los cargos más relevantes que ha ocupado se encuentran el de comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 2 —una unidad especializada en combatir grupos armados ilegales— y jefe de Estado Mayor de la Brigada 23. Desde estos cargos, se vinculó a operativos militares en distintas zonas del país, desempeñando roles clave en operaciones frente a organizaciones criminales. Por ello, la investigación adquiere una dimensión de notable importancia al tratarse de un oficial con experiencia comprobada en operaciones de combate contra estructuras delictivas.

La Fiscalía avanzará en el proceso judicial para establecer el grado de responsabilidad de Pérez en cada uno de los presuntos delitos, que por el momento son solo señalamientos en espera de esclarecimiento. La detención de un militar con tal trayectoria pone de relieve los desafíos institucionales para garantizar transparencia y legalidad en todas las esferas del Ejército Nacional.

¿Cuáles son los delitos por los que fue capturado el coronel Didier Pérez?

Didier Pérez está acusado de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, incluyendo explosivos. Estos delitos corresponden a acciones como participar en alianzas criminales, recibir beneficios indebidos y manejar armamento reservado para las fuerzas militares.

¿Cuál es la trayectoria en el Ejército del coronel Didier Pérez?

El coronel Didier Pérez ha tenido cargos de alto mando, siendo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 2 y jefe de Estado Mayor de la Brigada 23. Estos roles lo vincularon a operaciones militares estratégicas contra organizaciones criminales y grupos armados ilegales en diferentes zonas del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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