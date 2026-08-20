El presidente Abelardo de la Espriella presentó los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia y lanzó una advertencia directa a quienes desafíen la autoridad del Estado: “No habrá margen para la impunidad”. El mandatario dejó en claro que esta reorganización del alto mando castrense no es un trámite protocolario, sino una decisión estratégica con consecuencias reales para la seguridad del país.

Sigue a PULZO en Discover

En su discurso, De la Espriella trazó la hoja de ruta de los nuevos comandantes con un mandato preciso. “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”, señaló el jefe de Estado, quien prometió respaldo institucional pleno a los integrantes de la nueva dirección militar.

El tono del mandatario fue especialmente enfático frente a los grupos criminales que operan en el territorio nacional. “No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad”, advirtió De la Espriella, descartando cualquier posibilidad de negociación con organizaciones al margen de la ley.

(Vea también: ¿Puede el presidente De La Espriella autorizar tropas de EE. UU. sin aval del Congreso?)

Lee También

En lo que representa un giro significativo frente a la política de paz total del gobierno anterior, el mandatario rechazó la idea de acuerdos con actores armados ilegales.

“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, sostuvo, bajo el lema de lo que él denomina la ‘Patria Milagro’ y la ‘era del Tigre’.

“Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”, recalcó el presidente desde Barranquilla.

De la Espriella también asumió de manera personal las implicaciones políticas de sus decisiones en torno a las Fuerzas Militares. “Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate”, afirmó, invocando su triple condición de jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante supremo de la Fuerza Pública.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: