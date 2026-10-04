Por: EL PILON SA

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Colombia muestra avances importantes en el acceso de bachilleres a la educación superior, pero enfrenta el reto persistente de sostener la permanencia de los estudiantes antes de llegar a la graduación. Este contraste se visibiliza en los departamentos de Cesar y La Guajira, según el Índice de Trayectoria Educativa de 2025 revelado por el Monitor de Desarrollo Territorial de Arteaga Latam, con datos recogidos hasta septiembre de 2026. Esta medición compara la cobertura, deserción, transición hacia la universidad y resultados en la prueba Saber 11 entre 33 territorios, sin calificar directamente sus sistemas educativos.

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En el escalafón nacional, Cesar ocupó el puesto 11, acumulando 70,5 puntos de 100 posibles, mientras La Guajira quedó en el puesto 27, con 49,5 puntos. El departamento del Cesar experimentó un avance significativo entre 2018 y 2025, mejorando 10,8 puntos y ascendiendo cinco posiciones en el índice. Su mayor logro fue en el tránsito del colegio a la universidad: el 53,5% de sus bachilleres ingresó a la educación superior un año después de graduarse, superando el promedio nacional de 46,9%. Sin embargo, la cobertura neta en secundaria (62%) y especialmente en media (36,4%) se mantuvo por debajo del promedio nacional, mostrando que buena parte de los jóvenes aún abandona la escuela antes del último ciclo.

En La Guajira, el contexto es aún más desafiante. A pesar de una leve mejoría (2,5 puntos en el índice en siete años), solo el 28,4% de los jóvenes de 15 y 16 años estaba matriculado en educación media. Además, el paso inmediato a la educación superior fue del 37,4%, muy inferior al promedio país. Los resultados de Saber 11 también evidenciaron rezagos: 231,4 puntos, lejos del promedio nacional y del Cesar. El informe identificó a Manaure entre los 15 municipios con peores índices educativos, con apenas 30,9 puntos.

A escala nacional, la trayectoria escolar se ha vuelto desigual. Si bien cada vez más bachilleres acceden a la universidad (46,9 de cada 100 en 2025, frente a 37,8 en 2018), la cobertura neta en secundaria cayó de 73,8% en 2021 a 70,6% en 2025. En educación media, apenas el 46,4% de los jóvenes en edad correspondiente permanecía en el sistema. El déficit es notorio en zonas rurales y, aunque ningún departamento retrocedió frente a años anteriores, la velocidad de los avances varía mucho entre territorios.

El índice, construido con seis indicadores (cobertura, permanencia, tránsito y puntaje Saber 11), reparte su puntuación en cuatro componentes de igual peso. Sin embargo, el estudio no busca explicar las causas de los rezagos ni evaluar políticas locales, sino resaltar las grietas y avances en la trayectoria educativa de cada región.

¿Por qué es baja la cobertura en educación media en departamentos como Cesar y La Guajira?

Según los datos del Monitor de Desarrollo Territorial de Arteaga Latam, aunque ambos departamentos han mostrado avances, la proporción de jóvenes matriculados en educación media es sensiblemente menor que el promedio nacional. En Cesar, solo el 36,4% de los adolescentes está en el grado adecuado para su edad, y en La Guajira apenas el 28,4%. Esto sugiere obstáculos para la permanencia de los estudiantes en este ciclo, especialmente en regiones fuera de las capitales.

¿Qué mide el Índice de Trayectoria Educativa y cómo se interpreta?

El Índice de Trayectoria Educativa, publicado por el Monitor de Desarrollo Territorial de Arteaga Latam, distribuye sus 100 puntos en cuatro componentes: cobertura en secundaria y media, permanencia escolar, tránsito a la educación superior y promedio en la prueba Saber 11. El índice compara territorios entre sí y utiliza escalas distintas para medir progreso histórico y resultados actuales, por lo que los puntajes no deben sumarse directamente. No evalúa la gestión de las autoridades educativas ni establece causas, sino que permite identificar avances y desafíos en la trayectoria escolar de cada departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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