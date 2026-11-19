Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella emitió una contundente respuesta al expresidente Gustavo Petro tras las declaraciones de este último en un discurso realizado en Cali. La controversia surgió luego de la segunda protesta convocada por la oposición en contra de la actual administración. Durante su balance sobre la jornada de manifestaciones, De la Espriella advirtió a Petro que no permitirá que atente contra la democracia o promueva un golpe de Estado, haciendo referencia directa a la trayectoria del exmandatario en la guerrilla. De acuerdo con El Espectador, el presidente también denunció que las afirmaciones del líder del Pacto Histórico lesionan la institucionalidad del país.

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En su intervención, De la Espriella solicitó públicamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos que investiguen a Petro, argumentando incluso la posibilidad de una condena carcelaria. El jefe del Estado calificó la gestión anterior como una "empresa criminal" y denunció que dejó las finanzas públicas deterioradas, además de escándalos de corrupción que, según él, requieren esclarecimiento. El Espectador recoge estas declaraciones en un contexto de polarización política, en el que la disputa se agudiza en torno a la legitimidad del gobierno actual y las denuncias cruzadas entre los dos líderes.

La respuesta de De la Espriella llegó después de que Petro, desde Cali, pidiera abiertamente su renuncia y criticara de manera frontal el actual ajuste fiscal. Petro señaló que es tarea del pueblo colombiano "restaurar la democracia real", solicitando la salida de De la Espriella antes de la finalización de su periodo constitucional, establecido hasta el 7 de agosto de 2030. El expresidente recalcó que la movilización ciudadana debe ser inmediata y masiva, insistiendo en que no se debe esperar a las próximas elecciones para lograr un cambio de gobierno. De acuerdo con El Espectador, De la Espriella interpretó estos llamados como intentos de promover un golpe de Estado.

Durante el balance de la jornada, el presidente destacó que ninguna vía fue bloqueada por más de 30 minutos, siguiendo directrices a la Fuerza Pública. Se resaltó que el 97 % de las 285 actividades se desarrolló de manera pacífica, involucrando a cerca de 55.000 manifestantes. Las acciones de los uniformados antidisturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional y la realización de 12 intervenciones con cuatro capturas fueron parte del parte oficial, según El Espectador.

¿Cuáles son las principales diferencias entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro según las recientes protestas?

De acuerdo con la información de El Espectador, las diferencias más notorias entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro giran en torno a la legitimidad del gobierno actual, la denuncia de corrupción y el manejo de la movilización social. Mientras Petro critica las medidas económicas y pide la renuncia del presidente, De la Espriella rechaza estas exigencias y acusa a Petro de buscar desestabilizar la democracia.

¿Cómo se desarrolló la segunda jornada de protestas contra el gobierno de De la Espriella?

El balance oficial, citado por El Espectador, indica que la segunda jornada de protestas transcurrió mayoritariamente de forma pacífica, con el 97 % de las actividades sin incidentes graves. Participaron cerca de 55.000 personas, se realizaron intervenciones de la Fuerza Pública y se efectuaron cuatro capturas, sin bloqueos de vías significativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.