Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 20 de noviembre se mantiene vigente en Cali la regulación del Pico y Placa para vehículos particulares, según la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Cali. El objetivo central de esta medida es controlar la congestión vial en la ciudad y evitar complicaciones en los corredores más transitados. Para los conductores, resulta esencial conocer con precisión la rotación y las restricciones establecidas cada día, pues el desconocimiento puede llevar a sanciones económicas o a la inmovilización del vehículo.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Movilidad, la medida corresponde hoy a los automotores cuyos números terminan en 7 y 8. Esta rotación se anunció a mediados de año, con la expectativa de que facilite el flujo del tránsito capitalino y contribuya a mejorar la movilidad para los ciudadanos. Además, esta medida comenzó con una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, como informó la Secretaría a través de sus canales oficiales; posteriormente, a partir del 6 de julio, las autoridades empezaron a imponer comparendos a quienes no acaten la restricción.

El incumplimiento de la norma trae como consecuencia la imposición de una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). Por este motivo, la entidad recuerda a los caleños la importancia de revisar cada día el número de placa restringido, lo cual se puede hacer en los canales dispuestos por la Secretaría. La medida busca no solo el ordenamiento del tránsito, sino también evitar onerosas infracciones para los ciudadanos desprevenidos.

La regulación del Pico y Placa no aplica de manera indiscriminada: están exentas las motocicletas, los vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, así como los vehículos destinados a personas con discapacidad. Además, los automóviles híbridos y eléctricos también cuentan con este beneficio, junto con otras categorías definidas en la normativa.

Quienes requieran movilizarse durante el horario restringido pueden consultar alternativas, como el pago de la tasa por congestión, cuando resulte aplicable, según señala la Secretaría de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué restricciones impone el Pico y Placa en Cali hoy para vehículos particulares?

La Secretaría de Movilidad de Cali informa que este viernes 20 de noviembre la restricción del Pico y Placa aplica estrictamente para vehículos particulares cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8. Quienes vulneren esta norma se exponen a una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente, además de la posible inmovilización del vehículo si corresponde.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa en Cali según la normativa?

Según la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, las excepciones al Pico y Placa comprenden motocicletas, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia, adaptados para personas con discapacidad, así como automóviles híbridos y eléctricos. El listado de excepciones contempla otras categorías específicas, de acuerdo con la regulación vigente en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.