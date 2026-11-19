El discurso de Daniel Coronell durante la entrega de los premios Simón Bolívar de periodismo provocó una fuerte respuesta del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. El funcionario publicó un pronunciamiento en el que cuestionó al comunicador por sus reflexiones sobre las presiones económicas y políticas que, según advirtió, amenazan la independencia de los medios de comunicación en Colombia.

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Durante su intervención en la ceremonia, Coronell planteó que el periodismo enfrenta dos riesgos: el miedo a las represalias y la posibilidad de convertirse en oposición política al Gobierno. En ese sentido, mencionó las demandas judiciales, las restricciones al acceso a fuentes oficiales y el uso de la pauta publicitaria como mecanismos que pueden afectar el ejercicio periodístico.

También hizo un llamado a que los comunicadores no respondan a los ataques del poder convirtiéndose en opositores, pues, según sostuvo, su responsabilidad consiste en investigar, verificar y publicar información demostrable, independientemente de a quién incomode.

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Qué le respondió Alejandro Ordóñez a Daniel Coronell

La reacción del ministro llegó mediante un pronunciamiento de seis puntos, en el que negó que las críticas del periodista correspondieran a una preocupación genuina por la libertad de expresión y las relacionó con la financiación estatal de los medios.

“Señor Daniel Coronell: su reciente lamento deja entrever su verdadero dolor. No le aflige la libertad de expresión; le atormenta que la pauta del Estado y el provecho económico ya no le llegan a sus manos. ¿Llora por la prensa o llora por la caja?”, escribió Ordóñez.

Pronunciamiento del ministro del Interior: 1. Señor Daniel Coronell: su reciente lamento deja entrever su verdadero dolor. No le aflige la libertad de expresión; le atormenta que la pauta del Estado y el provecho económico ya no le llegan a sus manos. ¿Llora por la prensa o llora por la caja? 2. Lamentamos informarle que esos privilegios no volverán. Este ya no es el gobierno de Petro ni de la extrema izquierda que financiaba a sus comités de aplausos. Este es el Gobierno Milagro, y aquí los impuestos de los colombianos se respetan. 3. Habla de censura, pero es un milagro que ya no se siga nutriendo del Estado. Y si los particulares tampoco lo buscan, reflexione: el mercado rechaza la mentira. El desgaste de la calumnia es lo que lo tiene sin el reconocimiento que hoy reclama. 4. En la #PatriaMilagro se respeta y se protege el periodismo que actúa con la verdad. Pero que quede claro: la mentira disfrazada de información jamás será promovida ni financiada con los recursos de la Nación. ¡Con el dinero público no se juega! 5. Usted vive preocupado por las formas y no por el fondo. Quedó expuesto cuando su propio testigo, David Murcia Guzmán, se retractó de los montajes contra el presidente @DELAESPRIELLAE. Quien siembra calumnias, cosecha retractaciones.⁠ 6. Lo invitamos a que ejerza la libertad de expresión con la verdad. Cuando ese día llegue, lo público y lo privado se lo reconocerán. Mientras tanto, asuma las consecuencias de haber hipotecado su credibilidad. Alejandro Ordóñez Maldonado.

Ministro del interior. — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 19, 2026

El funcionario también defendió la política del actual Gobierno frente al manejo de los recursos públicos y aseguró que no se utilizará dinero de la Nación para financiar medios que, en su interpretación, difundan información falsa.

“En la Patria Milagro se respeta y se protege el periodismo que actúa con la verdad. Pero que quede claro: la mentira disfrazada de información jamás será promovida ni financiada con los recursos de la Nación”, manifestó.

Sin embargo, Ordóñez fue más allá de la discusión sobre la pauta oficial y cuestionó directamente la trayectoria del periodista. En su pronunciamiento mencionó al empresario David Murcia Guzmán y aseguró que este se había retractado de señalamientos contra el presidente Abelardo de la Espriella. A partir de ese episodio, acusó a Coronell de haber afectado su propia credibilidad.

El ministro cerró su respuesta invitándolo a ejercer la libertad de expresión “con la verdad” y sostuvo que el reconocimiento público y privado dependería de que recuperara esa credibilidad.

El intercambio dejó sobre la mesa dos posiciones enfrentadas sobre la relación entre el Gobierno, los recursos públicos y el ejercicio del periodismo: la advertencia de Coronell sobre posibles presiones contra la prensa y la defensa de Ordóñez sobre el manejo de la pauta estatal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.