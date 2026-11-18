Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los galardones más reconocidos en el ámbito periodístico colombiano, celebró su edición número 51 con una ceremonia realizada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el miércoles 18 de noviembre. En esta ocasión, el periodismo de investigación, las historias de comunidades y los relatos de memoria y cultura ocuparon un lugar central, mostrando la diversidad de enfoques y formatos en los medios nacionales.

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En primer lugar, Daniel Coronell Castañeda, director de Cambio, fue honrado con el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista. De acuerdo con lo expuesto por el jurado, Coronell se ha destacado por su labor en medios como Noticias Uno y Univision, abordando temas complejos como la corrupción, la violencia política y las violaciones de derechos humanos. Durante la ceremonia, Coronell rememoró los desafíos vividos en sus 42 años de carrera, resaltando las amenazas de muerte, los seguimientos ilegales y el exilio a los que se ha enfrentado como consecuencia de sus investigaciones. También rindió homenaje a periodistas asesinados como Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro y Jaime Garzón, subrayando que el reconocimiento también les pertenece. Coronell enfatizó su independencia y el hecho de haber incomodado por igual a gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

El reconocimiento a la Periodista del Año fue para Juanita León García, fundadora y directora de La Silla Vacía. El jurado, según lo publicado, valoró especialmente su defensa de la independencia periodística frente a los ataques sufridos durante procesos electorales y su liderazgo en la consolidación de un medio digital enfocado en la investigación política. Se destacó que tanto León como La Silla Vacía han hecho de la vigilancia al poder y la política una tarea central, ganando relevancia en un entorno marcado por la polarización.

El elenco de ganadores incluyó trabajos en diversas categorías, como noticia, periodismo investigativo, crónica, reportaje, entrevista, opinión, crítica cultural, fotoperiodismo, humor y multimedia. Entre los galardonados se encuentran medios y periodistas de Noticias Caracol, Blu Radio, Caracol Radio, El País - Connecta y El Espectador, así como proyectos universitarios de la Universidad EAFIT, Universidad de los Andes y Universidad del Valle. El jurado reconoció la calidad de la reportería, el diseño sonoro, la profundidad narrativa y el contraste de fuentes. Así, esta edición reiteró el valor de la diversidad temática y formal en el periodismo colombiano, resaltando el compromiso de los periodistas con la memoria, la justicia y la independencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores principales del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 51?

Los ganadores principales fueron Daniel Coronell Castañeda, quien recibió el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista por su dilatada carrera en investigación, y Juanita León García, directora de La Silla Vacía, reconocida como Periodista del Año por su defensa de la independencia y su cobertura política. El jurado valoró sus aportes destacando tanto su trayectoria como los riesgos y desafíos enfrentados por ambos en el ejercicio de su labor.

¿Qué trabajos y medios destacaron en las diferentes categorías del Premio Simón Bolívar?

En la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar se premiaron trabajos en formato de audio, video y texto, incluyendo investigaciones sobre espionaje, corrupción y crónica rural. Entre los medios y periodistas destacados están Noticias Caracol, Blu Radio, Caracol Radio, El País - Connecta, El Espectador y varias publicaciones universitarias. El jurado resaltó especialmente la calidad de los reportajes y el enfoque riguroso de las investigaciones reconocidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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