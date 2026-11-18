Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Fondo Milagro anunció que espera entregar al menos 2.700 viviendas de interés social en diciembre de 2026, enfocándose en las familias que resultaron damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. El encargado de hacer este anuncio fue Luis Felipe Henao, actual gerente del Fondo, quien en entrevista con Noticias Caracol expuso los avances alcanzados y los desafíos pendientes en el proceso de reconstrucción tras la emergencia natural.

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Según explicó Henao, la meta para este año es la entrega de esas más de dos mil viviendas, con el objetivo de garantizar un hogar seguro para quienes lo perdieron durante el desastre. Los reportes técnicos actualizados del Fondo Milagro indican que existen 1.582 viviendas nuevas terminadas, 2.584 en etapas avanzadas de construcción y superiores a 416 unidades distribuidas en distintos departamentos del país. Para cubrir las diversas necesidades de los afectados, la entidad trabaja en alternativas como reparación y reforzamiento de estructuras dañadas, construcción de proyectos desde cero, reconstrucción de inmuebles e incluso el reasentamiento de familias, medidas que varían según el diagnóstico técnico de cada situación.

El apoyo financiero para estas tareas proviene de varias fuentes. De acuerdo con Henao, el Fondo Milagro tiene asignados 626.000 millones de pesos para contratar y desarrollar las intervenciones necesarias. A esta suma, se añade un convenio con el Ministerio de Vivienda, con un contrato que sobrepasa los 780.000 millones de pesos. Además, hay recursos proyectados desde futuras apropiaciones presupuestales y aportes del sector privado, con una estimación de 2 billones de pesos provenientes de empresarios y gremios. La estrategia de financiación también se articula con alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación familiar y ministerios como el de Salud y el de Transporte.

El anuncio del avance en viviendas ocurre en un contexto de insatisfacción entre habitantes de ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, quienes, tres meses después del terremoto, señalan que no han recibido las ayudas suficientes para la recuperación de sus hogares. A esto se suma la controversia generada por la nómina mensual del Fondo Milagro que ascendía a 765,6 millones de pesos, motivo que provocó críticas y la salida de Jaime Uribe, anterior gerente. Henao aseguró que se implementarán cambios administrativos, enfocándose en una estructura con salarios más austeros y coherentes con la situación de las familias damnificadas. El principal reto, entonces, será materializar esas promesas y transformar la reconstrucción en realidades para quienes lo esperan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas de interés social entregará el Fondo Milagro para diciembre de 2026?

Según información proporcionada por Noticias Caracol, el Fondo Milagro tiene como meta entregar por lo menos 2.700 viviendas de interés social para diciembre de 2026, priorizando a las familias afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia. Este objetivo se suma al inventario actual de viviendas nuevas terminadas y a proyectos en diferentes fases de construcción y reparación.

¿Cuál es la estrategia financiera del Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto?

De acuerdo con declaraciones de Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, la entidad utilizará recursos directos, convenios con el Ministerio de Vivienda y alianzas con el sector privado y entidades territoriales. El plan financiero contempla más de 626.000 millones de pesos asignados, un contrato de 780.000 millones y aportes privados calculados en 2 billones de pesos para ejecutar las acciones de reconstrucción y apoyo a las familias damnificadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.