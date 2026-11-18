Por: Caracol TV

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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal anunció la apertura de nuevas jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá, con una oferta de 3.000 cupos disponibles entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre. Esta iniciativa del Distrito busca facilitar el acceso a procedimientos veterinarios para hogares de estratos 1, 2 y 3 y beneficiar también a animales en condición de calle, según información de Noticias Caracol. La medida tiene como objetivo principal contribuir al control de la sobrepoblación y reducir el abandono de mascotas en la capital, así como proteger la salud de perros y gatos.

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De acuerdo con el Instituto, la esterilización previene enfermedades, evita camadas no deseadas y disminuye las probabilidades de que los animales terminen en situaciones de maltrato. El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández Llamas, resaltó la importancia de estas jornadas al afirmar que "cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal en nuestra ciudad cada vez más animalista". El punto de atención establecido para estos procedimientos es la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, en la carrera 106A # 67-02.

Para acceder a este beneficio gratuito, los responsables de los animales deben verificar que estos cumplan con las condiciones médicas y de edad exigidas. Los principales requisitos incluyen que el animal esté en buen estado de salud, tenga una edad mínima de cuatro meses y máxima de ocho años, no esté en celo ni en estado de gestación, y si una hembra ha tenido crías o estuvo en celo, deben haber pasado al menos 45 días. Además, se recomienda efectuar exámenes prequirúrgicos como cuadro hemático, ALT y creatinina, días antes de la intervención. El día de la cirugía, los animales deben mantenerse en ayuno: ocho horas sin alimentos sólidos y tres horas sin líquidos, para minimizar riesgos durante el procedimiento.

La persona responsable debe ser mayor de edad, presentar el turno asignado, una fotocopia de la cédula y un recibo de servicio público que certifique la pertenencia a estrato 1, 2 o 3. También se requiere llevar elementos específicos según la especie: collar, traílla y, si es necesario, bozal para perros; guacal para gatos y collar isabelino para ambos. Además, es importante llevar una cobija para el periodo de recuperación inmediata tras la cirugía. Posterior al procedimiento, las recomendaciones del equipo veterinario deben seguirse rigurosamente para asegurar una recuperación adecuada.

Las personas interesadas en acceder a estos cupos deben ingresar al sitio oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para solicitar su turno, ya que toda la asignación es digital y no se atiende sin cita previa. Los turnos corresponden únicamente a las fechas programadas entre noviembre y diciembre de 2026, y la consulta debe hacerse directamente en la plataforma mencionada por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las jornadas gratuitas de esterilización en Bogotá?

Para acceder a la esterilización gratuita ofrecida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el animal debe estar en buen estado de salud, tener entre cuatro meses y ocho años, y no estar en celo ni gestación. Además, la persona responsable necesita ser mayor de edad, presentar el turno asignado, una fotocopia de cédula y un recibo de servicio público que demuestre pertenencia a los estratos 1, 2 o 3, así como llevar los elementos de transporte y cuidado para el animal.

¿Cómo solicitar un turno para la esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá?

El proceso de solicitud se debe realizar de forma digital, ingresando a la página oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí, las personas pueden consultar los turnos disponibles, agendar su cita y conocer todas las indicaciones sobre fechas y lugares según localidad. Es indispensable tener un turno confirmado, pues no se atenderá a quienes acudan sin cita previa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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