Por: Caracol TV

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Un conmovedor rescate se produjo tras el derrumbe de un edificio en el sector de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con Noticias Caracol, el siniestro dejó un saldo devastador de al menos ocho personas fallecidas —incluidos tres colombianos, dos de ellos menores de edad— y dieciocho heridos. En medio de la tragedia, se conoció la historia de Isaac, un gato que se hallaba desaparecido desde el colapso de la estructura y cuya búsqueda mantuvo en vilo a su familia, especialmente a la menor Zariah Coleman, quien pidió ayuda entre lágrimas al no poder regresar por su mascota debido a los riesgos presentes en el sitio del derrumbe.

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El derrumbe ocurrió el miércoles 11 de noviembre. Durante cuatro días posteriores, varios equipos encabezados por la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Nueva York, en conjunto con la organización veterinaria Flatbush Cats y el Departamento de Edificios, coordinaron labores para dar con el paradero del felino atrapado en los escombros. Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal, comunicó la noticia del hallazgo y el reencuentro mediante una publicación en redes sociales, en la que se observa el emotivo momento en que Isaac regresa a los brazos de Zariah. En el video, también compartido por Flatbush Cats, se escucha a Taylor celebrar el rescate y asegurar que Isaac fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para evaluación.

Según información entregada por los funcionarios, durante los días que permaneció entre los restos del edificio, el gato se mostró tranquilo y cooperativo. Sin embargo, la incertidumbre reinó entre los rescatistas al principio, sin estar seguros de que Isaac realmente estuviera allí. El éxito de la operación radicó en la coordinación entre las entidades involucradas, destacándose el esfuerzo por localizar al animal, cuyo caso conmovió a la comunidad y ejemplificó la importancia de atender las súplicas de quienes, como Zariah, enfrentan pérdidas durante emergencias.

Zariah, la joven propietaria, relató a las autoridades que su gato estaba dentro del edificio al momento del colapso. Aunque ella intentó, bajo su desesperación, regresar al lugar, comprendió que la situación representaba un peligro y solicitó auxilio. Finalmente, la angustia cedió al reencontrarse con Isaac, quien fue liberado sano y salvo de los escombros y llevado a una revisión veterinaria. Esta historia se sumó a los testimonios de fortaleza y unión que siguieron en el marco de las labores de emergencia tras el colapso ocurrido en Flatbush.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el derrumbe del edificio en Brooklyn que dejó víctimas y motivó el rescate de Isaac?

De acuerdo con Noticias Caracol, el edificio se desplomó el miércoles 11 de noviembre en el sector de Flatbush, Brooklyn, provocando la muerte de al menos ocho personas y daños también en una construcción adjunta. Las causas específicas del derrumbe no fueron detalladas en el reporte, pero las labores de emergencias se centraron en atender a los afectados y, posteriormente, en localizar a seres queridos, entre ellos mascotas como el gato Isaac.

¿Qué entidades participaron en el rescate del gato tras el derrumbe en Brooklyn?

En el rescate de Isaac intervinieron la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Nueva York, la organización veterinaria Flatbush Cats y el Departamento de Edificios de la ciudad. El trabajo conjunto de estas entidades permitió localizar al felino y llevarlo a una clínica para su atención, demostrando el compromiso institucional hacia el bienestar animal incluso durante situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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