Por: El Espectador

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El 4 de noviembre, a las 5:45 de la tarde, Marianela Vargas, geóloga del Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), participó en un evento internacional que marcó un antes y un después para el patrimonio natural de Colombia. Desde el Hotel Vila Sol, en Portugal, a poca distancia del geoparque Algarvensis, reconocido por su belleza y relevancia para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Vargas se dirigió ante miembros de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. En compañía de Luis Carlos Mantilla, profesor de la Universidad Industrial de Santander, ambos representaron a la geología colombiana con la emoción de quien está a punto de alcanzar un objetivo largamente buscado.

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No era la primera vez que Vargas y Mantilla intentaban lograr este reconocimiento, pero, tras un proceso que empezó hace cinco o seis años y una postulación previa sin éxito, esta vez consiguieron que el cañón del Chicamocha fuera incluido en la prestigiada lista de cien lugares seleccionados como Patrimonio Geológico Mundial. El acto protocolario fue sobrio y breve, como el resto de las presentaciones científicas del evento: solo quince minutos bastaron para recordar los argumentos y las cualidades que distinguen este cañón, orgullo de los santandereanos y motivo de asombro incluso para los más experimentados conductores que se enfrentan a sus trayectos.

Durante la presentación, las imágenes expuestas revelaron la magnitud del cañón y resaltaron sus características geológicas únicas. Una de las diapositivas destacaba: “El cañón del Chicamocha ofrece una exposición geológica excepcional en una región tropical, donde la erosión y un microclima semiárido limitan la cobertura vegetal”. Esta frase sintetiza la importancia científica del lugar, donde los procesos naturales han dejado al descubierto capas de la historia de la Tierra, poco comunes en zonas tropicales debido a la abundante vegetación.

Para los representantes colombianos, el camino hacia este reconocimiento internacional significó años de trabajo y perseverancia en el estudio y la difusión del valor geológico del Chicamocha. De acuerdo con su testimonio, regresar al país con la noticia de la designación fue motivo de gran satisfacción, ya que implica un respaldo mundial al esfuerzo de conservación y estudio iniciado tiempo atrás.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cañón del Chicamocha es considerado Patrimonio Geológico Mundial?

El cañón del Chicamocha recibió esta denominación por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas luego de un proceso de postulación respaldado por el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Industrial de Santander. La razón principal, según la presentación en Portugal, radica en su "exposición geológica excepcional en una región tropical", donde la erosión y un microclima semiárido han permitido observar formaciones geológicas que normalmente estarían cubiertas de vegetación en climas similares.

¿Qué características geológicas destacan del cañón del Chicamocha según expertos?

Durante la candidatura del cañón del Chicamocha, los expertos resaltaron la particularidad del entorno, marcado por procesos de erosión y la presencia de un microclima semiárido. Estas condiciones limitan la cobertura vegetal y facilitan la observación de estructuras geológicas excepcionales, permitiendo a científicos y visitantes interpretar la historia geológica de la región con claridad y precisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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