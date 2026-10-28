El Gobierno colombiano decidió reanudar temporalmente la producción de pasaportes con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons y Thales Colombia, luego de que un tribunal suspendiera provisionalmente el modelo anterior.

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El canciller Omar Bula aseguró que el servicio continuará con normalidad en Colombia y los consulados.

El contrato tendrá una duración de 15 meses y un valor máximo de $240.352 millones hasta diciembre de 2027. Hacienda autorizó $208.327 millones mediante vigencias futuras. La Cancillería pagará únicamente por las libretas efectivamente producidas y entregadas, sin anticipos.

La decisión busca evitar un desabastecimiento de pasaportes, pues las existencias disponibles podrían agotarse en noviembre de 2026. El Gobierno argumentó que Thomas Greg conserva la infraestructura, el personal y los proveedores necesarios para retomar la producción en un plazo máximo de 20 días hábiles, mientras que cambiar de operador habría requerido varios meses.

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Sin embargo, la decisión generó una reacción internacional. Portugal envió una nota verbal a Colombia después de que se retomara la producción con Thomas Greg, situación que podría derivar en tensiones diplomáticas y eventualmente en un litigio contractual internacional.

Los precios establecidos mantienen las tarifas anteriores y no modifican el costo que pagan los ciudadanos.

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