Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una nueva controversia se originó entre la Cancillería y la Imprenta Nacional luego de que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal radicaran ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un informe que respalda el modelo de pasaportes impulsado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El documento, que lleva el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, está firmado por Iván Rojas, quien funge como gerente encargado de la Imprenta tras haber sido nombrado por el exministro del Interior, Rodrigo Lara. Esta acción ha provocado un choque directo con la actual gestión de la Cancillería liderada por Omar Bula, pues el ente asegura no haber avalado ese informe.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la comunicación oficial de la Cancillería, revelada por El Espectador, el jefe de la oficina de asesoría jurídica, Andrés Sarmiento, objetó el documento radicado. Señaló que, si bien el informe incluye el logo oficial del ministerio, la información no fue suministrada ni aprobada por la entidad, por lo cual, “el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoce el documento” y lo considera una posición individual de quienes lo firmaron. Además, la Cancillería resaltó que esto contradice un acuerdo previo, alcanzado el 18 de septiembre con la Casa de la Moneda de Portugal, en el que se pactó elaborar un informe conjunto que sería presentado ante el tribunal. La elaboración y envío unilateral del informe desconoció ese acuerdo, lo que profundizó el desencuentro entre las partes.

El 21 de octubre, la Cancillería solicitó en una carta oficial que el tribunal no diera trámite al informe presentado por la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, argumentando que existe un uso indebido del derecho de representación correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su Fondo Rotatorio. Paralelamente, solicitó una prórroga para entregar su propio informe, tras manifestar la necesidad de contrastar la información presentada inicialmente en el litigio sobre la licitación del pasaporte. Todo esto sucede en el marco de la suspensión temporal del modelo de pasaportes adoptado durante el mandato de Petro, lo que pone en riesgo la continuidad de este servicio en el país y mantiene la expectativa sobre la relación institucional entre la Imprenta y la Cancillería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del conflicto entre la Cancillería y la Imprenta Nacional por el informe de los pasaportes?

El conflicto surgió por la radicación de un informe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, firmado por el gerente encargado de la Imprenta Nacional y avalado junto con la Casa de la Moneda de Portugal, que respalda el modelo de pasaportes del gobierno anterior. La Cancillería, sin embargo, declaró que no avaló ni suministró información para el documento, lo que agravó la discordia entre ambas entidades y complicó aún más la definición sobre la entrega y continuidad del proceso de pasaportes en Colombia.

¿Qué son la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal en el contexto del modelo de pasaportes?

La Imprenta Nacional de Colombia es la entidad encargada de la producción de documentos oficiales, incluidos los pasaportes, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal es una empresa extranjera involucrada como aliada tecnológica en la elaboración del nuevo modelo de pasaportes. Su participación conjunta ha sido fundamental en la defensa del modelo impulsado por el gobierno de Gustavo Petro ante las autoridades judiciales del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.