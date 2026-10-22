Por: El Espectador

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Alejandro Ordóñez Maldonado regresa al Congreso, un lugar que ya le es familiar por haber sido elegido dos veces como Procurador General de la Nación. La primera elección se dio en 2008, cuando fue ternado por el Consejo de Estado y logró obtener 81 votos, una cifra abrumadora que dejó atrás al excomisionado de Paz, Camilo Gómez. Esta victoria no hubiera sido posible sin el apoyo de diversas bancadas, incluyendo la del entonces senador Gustavo Petro, según lo indica el texto. Más adelante, en 2011, Ordóñez repitió la hazaña y volvió a ser elegido procurador, en una ocasión donde la Corte Suprema de Justicia lo incluyó en la terna. Aunque consiguió de nuevo una mayoría considerable, esta reelección estuvo rodeada de dudas jurídicas, pues no era claro si existía la figura legal que permitiera permanecer otra vez en ese cargo por cuatro años.

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Ahora, la trayectoria de Ordóñez lo conduce de nuevo a los pasillos legislativos, no como candidato a la Procuraduría, sino como Ministro del Interior, en sustitución de Rodrigo Lara, de acuerdo con la información provista. Su retorno está marcado por críticas y cuestionamientos, en particular porque resurge el recuerdo de su última gestión en la búsqueda de mayorías dentro del Congreso. En su etapa previo como procurador, buscó el respaldo de los congresistas para mantenerse en el cargo, y ahora, desde el Ministerio del Interior, intentará cosechar apoyo para las iniciativas del Gobierno nacional.

No obstante, su permanencia al interior del Congreso dejó una huella judicial relevante. El Consejo de Estado, en una sentencia conocida en septiembre de 2016, revisó las circunstancias en las que Alejandro Ordóñez fue reelegido. La decisión de este alto tribunal puso en tela de juicio el mecanismo de reelección de Ordóñez, especialmente porque contó con el apoyo de familiares de funcionarios previamente nombrados por él en la misma Procuraduría. Este hecho planteó serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso que le permitió permanecer cuatro años adicionales en ese cargo, tal como lo indica el artículo citado. Así, el regreso de Ordóñez al Legislativo está atravesado no solo por la expectativa política, sino también por el peso que arrastra su historial como servidor público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación?

De acuerdo con la información aportada, la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador General en 2011 ocurrió luego de ser ternado por la Corte Suprema de Justicia. Aunque obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso, surgieron dudas sobre la legalidad de permanecer otros cuatro años en el cargo. Posteriormente, el Consejo de Estado determinó en una sentencia que la manera en que Ordóñez consiguió la reelección presentaba cuestionamientos, ya que habría contado con el apoyo de familiares de funcionarios designados por él mismo en la Procuraduría.

¿Qué implicaciones tiene el regreso de Alejandro Ordóñez como Ministro del Interior?

El retorno de Alejandro Ordóñez como Ministro del Interior implica que buscará respaldo del Congreso, esta vez para las iniciativas oficiales, no para la Procuraduría. Su regreso viene precedido por críticas y recuerdos de las controversias judiciales asociadas a su reelección como procurador, lo que añade un elemento de debate y vigilancia sobre su papel en el nuevo cargo.

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