Por: Noticiero 90 minutos

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Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá el Ministerio del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la salida de Rodrigo Lara Restrepo. El anuncio oficial se conoció el miércoles 21 de octubre de 2026, y mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ejercerá temporalmente las funciones de esta cartera, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. El Ministerio del Interior cumple un papel estratégico en el Ejecutivo, siendo responsable de coordinar las relaciones con el Congreso y de articular los vínculos con distintos sectores estatales.

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A través de un mensaje en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el trabajo de Lara Restrepo y dio la bienvenida a Ordóñez. Según sus palabras: “Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”. Sin embargo, el comunicado presidencial no especificó los motivos detrás de la salida de Lara Restrepo, que ocurre en medio de complicaciones en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de un ambiente político tenso.

Alejandro Ordóñez es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ha ocupado cargos relevantes como concejal de la misma ciudad entre 1986 y 1989, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y, posteriormente, del Consejo de Estado, donde también ejerció la presidencia entre 2004 y 2005. Nacionalmente, adquirió gran visibilidad como procurador general de la Nación de 2009 a 2016. Su gestión se caracterizó por enfrentamientos y decisiones polémicas, como la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro en su época de alcalde de Bogotá, medida luego cuestionada a nivel jurídico y ante la instancia interamericana de derechos humanos.

Además, Ordóñez ocupó una posición protagónica en el sector político conservador, oponiéndose al Acuerdo de Paz con las antiguas FARC y liderando la campaña por el No en el plebiscito de 2016. Posteriormente, incursionó en la diplomacia, siendo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante los gobiernos de Iván Duque y Abelardo de la Espriella. Su llegada al Ministerio del Interior marca un nuevo giro en su trayectoria, al pasar de la diplomacia a una posición crucial para la agenda legislativa del gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez Maldonado es un abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo. Ha ocupado diversos cargos públicos como concejal, magistrado y presidente del Consejo de Estado, así como procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Fue un figura relevante en el sector conservador y, tras su paso por la Procuraduría, se desempeñó como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); ahora asume el Ministerio del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior coincidió con el trámite del Presupuesto de 2027?

La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior se produjo en medio de complicaciones durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y una atmósfera de tensiones políticas en el gobierno, según Noticiero 90 Minutos. Sin embargo, el anuncio oficial del presidente no precisó las causas concretas de su retiro, limitándose a reconocer su labor y dar la bienvenida a Alejandro Ordóñez Maldonado.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.