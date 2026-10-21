Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación anunció la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta decisión se produjo tras la solicitud planteada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien exhortó al ente investigador a profundizar en las indagaciones respecto a este magnicidio, una de las causas de mayor resonancia en la agenda nacional durante los últimos meses.

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De acuerdo con información publicada por El Espectador, la medida fue comunicada por la Delegada para la Seguridad Territorial a través de una carta dirigida al ministro Cancino. En ella, se señala que la compulsa de copias se origina a partir de las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe Turbay, durante su entrevista con Caracol Televisión, en la que reveló detalles inéditos sobre el caso.

El ministro Cancino solicitó verificar los señalamientos públicos de Tarazona, especialmente en lo relacionado con la cadena de mando y la financiación detrás del crimen. También pidió investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, tuvo alguna participación en la organización del atentado, ya que Albán fue representante a la Cámara por el partido Comunes, agrupación conformada en 2017 por exintegrantes de las FARC después del Acuerdo de Paz. Debido al fuero constitucional de Albán por su antiguo cargo, el Ministerio consideró pertinente remitir la información a la Corte Suprema de Justicia y así precisar su competencia en el proceso.

La Fiscalía indicó que, con base en los datos aportados por Tarazona y su representación de víctimas, proceden a verificar la autenticidad y el origen de las comunicaciones recibidas, así como la posible relación de las personas mencionadas con los hechos. En palabras del ente acusador, todos los pasos se están adelantando “con la reserva necesaria para preservar la investigación” y se ofrecerán respuestas a la familia Uribe Turbay y al país “en un término razonable”.

Desde junio de 2025, de acuerdo con la Delegada Deicy Jaramillo, un Grupo de Tareas Especiales –conformado por cuatro fiscales y respaldado por la fuerza investigativa y policial, entre ellas la Sijín, la Dijín y el CTI– está dedicado exclusivamente a este caso. La Fiscalía recalcó que “la investigación nunca se ha detenido” y que mantiene abiertas varias líneas, muchas de ellas en concordancia con las nuevas hipótesis planteadas por el ministro.

Sobre el origen de los recursos y la autoría intelectual, María Claudia Tarazona ha sostenido que el dinero salió de Venezuela y que la orden del crimen provino del Congreso de la República. Además, ha dejado ver su preocupación por posibles infiltraciones en el esquema de seguridad del senador, aunque mantiene en reserva la identidad de sus fuentes y espera que las autoridades corroboren toda la información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre alias “Marcos Calarcá” y el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, existe la petición de investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias “Marcos Calarcá” y vinculado al partido Comunes, tuvo algún grado de implicación en la preparación del atentado contra el senador Uribe Turbay. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado resultados concluyentes respecto a su participación, y la investigación continúa en proceso sin señalar a ningún responsable concreto de entre los nombres mencionados por Tarazona.

¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, en entrevista con Noticias Caracol y de acuerdo con lo recopilado por El Espectador, declaró que la financiación para cometer el asesinato de su esposo habría salido de Venezuela y que la orden provino del Congreso de la República. Sostuvo además que entregó esta información a la Fiscalía, basada en mensajes advertidos por una fuente anónima antes del atentado, y pidió que se abra una línea de investigación específica para corroborar estos datos.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.