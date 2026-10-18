Por: El Espectador

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La tensión se apoderó de la carrera séptima con calle 28, frente al Museo Nacional, cuando uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), anteriormente conocida como Undmo, intervinieron por segunda vez un plantón ciudadano. El motivo de la protesta era rechazar la decisión del Ministerio de Cultura, que ordenó el retiro de 30 piezas de exposiciones vinculadas a la población LGBTIQ+, las luchas feministas y cuestiones políticas referentes a Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Esta respuesta estatal incluyó el uso de tanquetas y aturdidoras, una situación documentada en videos captados por testigos donde se observa a las fuerzas policiales empleando chorros de agua contra los manifestantes, quienes en respuesta lanzaban piedras durante los enfrentamientos, de acuerdo con la información registrada por El Espectador.

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La movilización reunió a unas 300 personas de diversas edades y colectivos. Las pancartas compartían mensajes claros y contundentes como “Entre menos historia, menos memoria”, “La historia de Colombia es Queer” y “Con censura no hay cultura”. Miembros de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y políticos de la oposición, como la congresista María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, estuvieron presentes. Carrascal anunció minutos antes de la intervención policial que presentará una demanda contra el decreto que modifica los protocolos de la Fuerza Pública en las protestas sociales.

El Espectador acompañó el primer día de la manifestación, en la que participaron cerca de 500 personas. Según testigos, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a actuar para dispersar la multitud y, en los siguientes 30 minutos, la situación se tensó aún más con la llegada de más agentes y el uso de aturdidoras. El orden público volvió cerca de las 7:30 p. m., aunque la presencia policial se mantuvo en el lugar.

Las 30 obras desmontadas corresponden a las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia” del Museo Nacional. Entre las piezas retiradas se encuentran un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19, un impreso de 1986 de la Unión Patriótica a favor de Jaime Pardo Leal, afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y “Minería” de Antonio Caro. Elementos simbólicos como el “Balígrafo”, pluma hecha con un casquillo de bala usada para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, y el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también fueron retirados. Entre las piezas referentes a la diversidad sexual figuran una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la marcha LGBT de 2004, así como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción”. Del feminismo se desmontaron, entre otras, un afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y un manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali. El Espectador confirmó, al visitar el lugar, que efectivamente las piezas habían sido retiradas y conversó con asistentes sobre el impacto de la decisión.

El retiro fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien defendió la decisión bajo el argumento de ser una “oda al terrorismo”. Esta medida originó la citación de control político en el Congreso a la ministra, quien, según la senadora Jennifer Pedraza, debe responder por situaciones como presunta censura, inconsistencias en su hoja de vida y nombramientos cuestionados en su cartera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué retiraron las obras LGBTIQ+, feministas y políticas del Museo Nacional?

Según El Espectador, la decisión de retirar las 30 piezas se tomó por orden del presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín. La medida obedeció al criterio presidencial de que las obras representaban una “oda al terrorismo”. Esto provocó el rechazo de diversos colectivos y la oposición política, que consideran que la remoción de estas piezas limita la memoria y diversidad cultural del país.

¿Cuáles obras y objetos históricos fueron retirados del Museo Nacional durante la protesta?

De acuerdo con los reportes confirmados por El Espectador, entre las piezas retiras se encuentran el “Balígrafo”, instrumento usado para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC, el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Constituyente de 1991, afiches de campañas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, elementos relacionados con el movimiento LGBTIQ+ y documentos del feminismo, como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción” y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.