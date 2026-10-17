Por: El Espectador

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En medio de una oleada de críticas y tensiones en el sector cultural y político, este fin de semana se programaron dos plantones frente al Museo Nacional. Este acto ciudadano surge como protesta tras la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para retirar lo que él consideró una "oda al terrorismo". Según relató El Magazín Cultural de El Espectador, varias fuentes confirmaron que, ejecutando la instrucción presidencial, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Stirling, junto a la directora encargada del museo, Constanza Toquica, procedieron personalmente a cerrar salas y seleccionar las piezas a desmontar.

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En total, 30 obras fueron retiradas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia". Actualmente, estas piezas se encuentran guardadas en las reservas del museo. Entre los elementos desmontados destacan un brazalete de la Alianza Democrática M-19, un impreso electoral de 1986 de la Unión Patriótica en apoyo a Jaime Pardo Leal, afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, así como la obra ‘Minería’ del artista Antonio Caro. Otra pieza relevante, también retirada, fue el "Balígrafo", una pluma hecha con un casquillo de bala utilizada para la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Además, fue retirado el tarjetón de la séptima papeleta, documento fundamental para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El desmonte afectó igualmente piezas emblemáticas para las memorias LGBTIQ+, como una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la marcha LGBT de 2004, así como la cartilla ‘Cuerpos en prisión, mentes en acción’ de 2015. Del movimiento feminista salieron también el afiche de la Casa de la Mujer de 1989 y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali, enfocado en derechos reproductivos y la denuncia de la esterilización forzada, como pudo corroborar El Espectador tras conversar con asistentes al museo.

En respuesta, Isabelita Mercado, consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación en Bogotá, expresó desde su cuenta en X un rechazo firme a la decisión, afirmando que "hacer memoria es un ejercicio vivo". Destacó la importancia de la exposición ‘¿Qué es terca esperanza?’, actualmente abierta en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, con 100 piezas dedicadas a la reflexión sobre el conflicto armado y la resistencia social. Mercado subrayó que la responsabilidad sobre la memoria país no recae únicamente en las víctimas, sino que involucra a toda la sociedad y a las instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas 30 piezas del Museo Nacional y qué contenían?

Las 30 piezas fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró que contenían mensajes que se interpretaban como una "oda al terrorismo", de acuerdo con El Magazín Cultural de El Espectador. Entre los objetos desmontados se encontraban elementos clave de la historia política, feminista y de derechos LGBTIQ+ del país, como el "Balígrafo" del proceso de paz y el tarjetón de la séptima papeleta.

¿Dónde se conserva la memoria de los movimientos sociales tras el retiro de obras del Museo Nacional?

Luego del retiro, la consejera Isabelita Mercado señaló que la exposición permanente ‘¿Qué es terca esperanza?’ en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, continúa como un espacio fundamental para la preservación de la memoria sobre el conflicto armado y la resistencia social, con más de 100 piezas que celebran las luchas feministas, LGBTIQ+ y políticas en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.