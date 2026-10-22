Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral, en una decisión unánime, concedió la personería jurídica al partido Libres, liderado por el representante afro Óscar Benavides. La ponencia, elaborada por la magistrada Ana Jimena Bautista del movimiento Pacto Histórico, fue respaldada en su totalidad por los miembros de la sala plena del órgano electoral. Según lo documentado en la propia ponencia, no existe norma constitucional, legal ni reglamentaria que impida el reconocimiento oficial de esta colectividad, ya que se cumplen todos los requisitos establecidos para partidos políticos, especialmente aquellos referidos a representación de minorías. De acuerdo con el texto, basta que la formación política haya obtenido un escaño en el Congreso para acceder a la personería, criterio distinto al establecido para otras agrupaciones políticas que, en general, requieren un mayor número de votos para obtener ese reconocimiento. Esta perspectiva fue sustentada por la magistrada Bautista, citando precedentes de la Corte Constitucional.

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El proceso que derivó en la inscripción formal del partido Libres fue avalado por el Consejo Comunitario El Naranjo. De acuerdo con la cronología descrita, la junta de gobierno de esa organización aprobó el respaldo en una reunión el 18 de julio, mientras que la asamblea fundacional se desarrolló el pasado 30 de julio. Esto permitió que la colectividad presentara a sus candidatos y posteriormente gestionara su personería jurídica. El respaldo legal también se vio reforzado por la reciente disputa jurídica que otorgó a la lista de Libres el segundo puesto en la representación afro de la Cámara de Representantes.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión del escaño de Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano, entregando esa curul de manera provisional a Anyela Guanga, del partido Libres. Esta decisión, como señala El Espectador, se fundamentó en que, para las circunscripciones afro en las que se eligen dos representantes, las curules deben asignarse entre las listas que alcancen al menos el 30 % de los votos. En los últimos comicios, Libres superó ese umbral con 159.387 votos, mientras el Partido Demócrata Colombiano quedó por debajo con 72.241.

Esta resolución habilita a Libres para participar en próximas elecciones como partido propio, otorgando avales y accediendo a financiación bajo las reglas legales vigentes. El movimiento busca expandir sus bases, especialmente en el Pacífico, y competirá con otras fuerzas políticas como el Pacto Histórico y Defensores de la Patria. El alcance y consolidación de Libres en la política nacional y regional dependerá de su capacidad para proyectar su representación y presencia territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que Libres haya obtenido personería jurídica y cuál es su impacto en la representación afro?

Obtener personería jurídica le permite a Libres presentarse como partido propio en elecciones, otorgar avales y acceder a financiación estatal, todo bajo el marco legal definido para minorías. En el contexto de la representación afro, esto fortalece la voz de las comunidades al asegurar un segundo puesto en la Cámara, al tiempo que les otorga herramientas institucionales para ampliar su impacto político.

¿Cuáles fueron los argumentos legales para entregar la curul afrocubana a Libres y no al Partido Demócrata Colombiano?

Según lo reportado por El Espectador, el argumento legal principal se basó en que, en circunscripciones afro con dos escaños, solo pueden acceder aquellos movimientos que superen el 30 % de los votos. En las elecciones señaladas, Libres obtuvo 159.387 votos, superando el umbral, mientras que el Partido Demócrata Colombiano obtuvo 72.241, cifra insuficiente, lo que llevó a que la curul fuera entregada provisionalmente a la representante de Libres.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.