Por: El Espectador

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Este miércoles inicia el debate en las comisiones constitucionales de Senado y Cámara sobre la propuesta de ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. El proyecto llega a discusión con apenas unas cuantas modificaciones desde la versión original que salió de los ministerios de Justicia e Interior, de acuerdo con lo reportado por El Espectador. La ponencia oficialista, que acompaña el texto del Ejecutivo, recibió respaldo de la mayoría de los ponentes, mientras que sectores como el Pacto Histórico y Alianza Verde han anunciado que no darán su apoyo a la iniciativa.

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El objetivo central de esta propuesta es establecer una ruta jurídica clara para el sometimiento de grupos criminales, abordando aspectos fundamentales de la Ley de Orden Público de 1994. Además, la ley se articula con el llamado estatuto antiterrorista, otra pieza controversial de la política de seguridad del gobierno de la Espriella. Las discusiones han girado especialmente en torno a los beneficios jurídicos y condiciones que entrarían a regir para quienes formen parte de estas estructuras delictivas.

Una de las reuniones clave para afinar el texto se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, con participación de los coordinadores y ponentes del proyecto. Sin embargo, no todos los congresistas invitados estuvieron presentes, ya que algunos se encontraban hasta la madrugada debatiendo el Presupuesto General de la Nación, documento que, según El Espectador, presentaría vicios de trámite y terminaría expidiéndose por decreto.

Durante este encuentro, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró dudas sobre los artículos centrales: el texto se mantiene casi igual al borrador inicial y llega a primer debate con mensaje de urgencia. Uno de los cambios sustanciales fue la sustitución del “rol de liderazgo” por “rol de mando” y la delimitación de beneficios para quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Según los ponentes oficialistas, este ajuste responde a la necesidad de alinear la ley con el Derecho Internacional Humanitario y otras normativas legales.

Daniel Briceño, uno de los ponentes y miembro del Centro Democrático, explicó a El Espectador que estas aclaraciones jurídicas son fundamentales para diferenciar a los integrantes de alto rango y definir claramente a quiénes deben aplicarse los beneficios. Por su lado, Santiago Barreto del Partido Conservador expuso que el proyecto soluciona vacíos de la ley de paz anterior, aunque también advirtió sobre posibles incentivos perversos en el reconocimiento de colaboradores con perfiles políticos, lo que recuerda episodios del “Pacto de Valledupar” bajo el gobierno pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los cambios principales en la ley de sometimiento giran alrededor del reemplazo del término “rol de liderazgo” por “rol de mando” y el establecimiento de límites para el acceso a beneficios jurídicos para quienes han ejercido mando dentro de grupos criminales. Según los informes de El Espectador, con estas modificaciones se busca que las personas identificadas como mandos no reciban rebajas o indulgencias pensadas solo para miembros sin posiciones directivas, ajustando la norma al marco nacional e internacional.

¿Cómo afectará la nueva ley de sometimiento a los beneficios jurídicos para integrantes de grupos criminales?

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la nueva ley establece que los beneficios jurídicos, especialmente aquellos referentes a la reducción de penas, libertad condicional y modalidades especiales de cumplimiento, estarán restringidos a quienes no hayan desempeñado “rol de mando” en las organizaciones delictivas. Esto implica una evaluación más rigurosa para determinar quiénes pueden acceder a estos beneficios, excluyendo a los jefes o mandos dentro de los grupos criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.