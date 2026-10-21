Por: El Espectador

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Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó un comunicado en el que declara que, por ahora, no dará entrevistas ni declaraciones públicas tras su salida del gobierno de Gustavo Petro. Según la carta, Rodríguez reafirma todas las denuncias que ha hecho y asegura que mantiene su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos denunciados. En el mensaje dirigido a la opinión pública, insiste en que se animó a denunciar situaciones que, a su juicio, eran de conocimiento general, pero sobre las que muchos prefirieron callar. Su declaración incluye una reflexión sobre la lealtad política y plantea que su compromiso está con los principios de un proyecto político humanista, la legalidad y la dignidad humana, nunca con una figura particular, en referencia a Gustavo Petro. Así lo manifestó al decir: “La lealtad a un dirigente político inconsecuente jamás puede estar por encima al genuino ideario”.

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Rodríguez aclaró que su decisión de mantenerse al margen de los medios no implica retractación ni renuncia a buscar justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Según lo expresado en su misiva, considera que visibilizar su situación ha sido fundamental para su bienestar y protección. En ese sentido, expone que la Ley 2453 de 2025 —que aborda la violencia contra las mujeres en política— contempla prevención, atención y sanción, pero advierte sobre la distancia entre la norma y la experiencia vivida por quienes acuden a las instituciones en busca de ayuda. “Una mujer que denuncia no debería terminar sintiendo que es ella quien está siendo juzgada”, enfatizó en su texto. Además, en el comunicado dedicado parte de sus palabras a agradecer el respaldo en temas de seguridad que recibió, incluso de personas que no conoce personalmente, como el actual presidente Abelardo de la Espriella, durante momentos difíciles.

En otro frente, el 29 de julio de 2026, Rodríguez interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro, en la que lo señala por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Como lo expuso su abogado Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Duque, buscarán que la instancia correspondiente adelante la investigación penal al exmandatario. Paralelamente, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez por injuria y calumnia. Además, la bancada de Salvación Nacional también llevó una acusación ante la Comisión de Acusaciones, señalando a Petro por reuniones del gobierno con antiguos jefes paramilitares y solicitando una investigación sobre posibles órdenes o declaraciones relacionadas con figuras como Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, conforme a lo informado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las denuncias presentadas por Angie Rodríguez contra Gustavo Petro?

Angie Rodríguez presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación denuncias formales contra el expresidente Gustavo Petro. Entre los señalamientos figuran peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia, según declaraciones de su abogado, Wilson Ruiz. Estas denuncias buscan que se investigue el presunto comportamiento irregular del exmandatario durante su gestión, de acuerdo con lo registrado oficialmente en el proceso.

¿Qué establece la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política?

La Ley 2453 de 2025, mencionada por Angie Rodríguez, se refiere a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en escenarios políticos. La exfuncionaria remarca que, aunque la norma contempla medidas legales, en la práctica las mujeres denunciantes deben enfrentar retos que complican acceder a la protección y la justicia, tema también señalado en su comunicado.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.