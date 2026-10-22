Por: El Espectador

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La mesa directiva de la Cámara de Representantes tomó una decisión que podría tener repercusiones en la discusión de la reforma pensional en Colombia. Este organismo, presidido por Nicolás Barguil, del Partido Conservador, envió una solicitud formal a la magistrada Paola Meneses de la Corte Constitucional, buscando que se amplíe en 30 días el plazo para subsanar los artículos cuestionados de dicha reforma. El objetivo de la solicitud es disponer de un periodo adicional que, según los solicitantes, no pretende reabrir el juicio constitucional, sino ajustar las condiciones de cumplimiento del fallo emitido previamente por la Corte.

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De acuerdo con la información contenida en el documento enviado, uno de los principales argumentos para la prórroga radica en el trámite del presupuesto del año 2027, que la Cámara debió priorizar a causa del calendario legislativo. La corporación aclaró que este proceso tenía un término legal que no dependía de la voluntad de la mesa directiva, sino que correspondía a una obligación constitucional exigida en su momento, y no a causas de preferencia dentro de la agenda legislativa.

La comunicación agrega que la petición no busca justificar un aplazamiento generalizado de decisiones judiciales por el simple hecho de tener otras obligaciones legislativas. Explican que, en esta coyuntura, coincidieron dos deberes constitucionales en el mismo órgano y que su cumplimiento requiere deliberaciones colectivas debidamente verificables. Desde la perspectiva de la Cámara, responder a estos compromisos simultáneos exige un manejo riguroso del tiempo para garantizar que la discusión y votación de la reforma pensional se realice bajo condiciones de transparencia y legalidad.

Además, la mesa directiva destacó el antecedente del año anterior, cuando se corrigieron errores similares en la reforma, y subrayó que el respeto al proceso deliberativo es vital para que toda la actuación legislativa sea válida y legítima. Señalan que someter el nuevo trámite a ritmos acelerados incrementaría el riesgo de repetir deficiencias que ya han sido advertidas por la Corte Constitucional.

El documento precisa que el tiempo adicional solicitado busca permitir un procedimiento ordenado que incluya la correcta identificación de proposiciones, la preparación de documentos, la publicidad de los debates, el tratamiento adecuado de solicitudes de impedimento y la consolidación de los soportes documentales requeridos. En definitiva, sostienen que la gestión racional del tiempo es un componente central para cumplir con las condiciones materiales que demanda la sentencia de la Corte.

La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que determinará si otorga este plazo adicional solicitado en paralelo a otras discusiones relevantes, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de sometimiento y un proyecto de ajuste fiscal aún pendiente. El Centro Democrático también prepara una "contrarreforma" pensional, apuntando a modificar aspectos ya aprobados por el alto tribunal, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cámara de Representantes pidió más tiempo para subsanar los artículos de la reforma pensional?

La Cámara de Representantes solicitó 30 días adicionales para subsanar los artículos de la reforma pensional argumentando que el trámite del presupuesto de 2027 era una obligación constitucional inaplazable que coincidió en el tiempo con la discusión de la reforma. Según la corporación, el manejo ordenado del proceso requiere deliberaciones detalladas y toma de decisiones colegiadas, evitando repetir errores del pasado y garantizando así la validez jurídica de las actuaciones, tal como informó El Espectador.

¿Qué procedimiento propone la Cámara para la discusión de la reforma pensional ante la Corte Constitucional?

La mesa directiva plantea que, durante el periodo adicional solicitado, se lleve a cabo un procedimiento estructurado que contemple la identificación precisa de las proposiciones, la debida preparación documental, la publicidad y convocatoria de las sesiones, análisis individual de solicitudes de impedimentos y consolidación formal de los documentos. Este procedimiento busca cumplir de manera material y formal con los requisitos señalados por la Corte Constitucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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