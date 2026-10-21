Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia creada para garantizar la justicia transicional en Colombia, ha definido sus nuevos líderes para el periodo 2026-2028. Danilo Alfonso Rojas Betancourth y Diana María Vega Laguna fueron elegidos como presidente y vicepresidenta, respectivamente, por los 38 magistrados integrantes de la Sala Plena, que reúne tanto a las Salas de Justicia como al Tribunal para la Paz. Esta decisión, tomada el 20 de octubre, representa un momento trascendental para la JEP, especialmente debido a los retos que se vislumbran en la recta final de las investigaciones macro y en un escenario institucional particularmente desafiante, tal como lo destaca El Espectador.

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No solo se trata del relevo en la cabeza visible de la justicia transicional, sino que también los nuevos líderes asumirán sus cargos poco después de que el Congreso autorizara una disminución de COP 181.400 millones en el presupuesto para 2027. Este recorte impone una preocupación adicional para el nuevo presidente, quien deberá atender asuntos presupuestales de inmediato. Pero las dificultades no terminan ahí: existen iniciativas legislativas, impulsadas principalmente por sectores políticos de oposición, orientadas a reformar la Constitución, modificar la vigencia de la JEP e incluso condicionar la validez de las sentencias emitidas en casos relacionados con exintegrantes de la fuerza pública. Una de esas propuestas, impulsada por el Centro Democrático, busca que las sentencias que dicte el Tribunal para la Paz sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial, mientras que otra iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pretende que la existencia de la JEP se limite a 10 años.

El entorno de la JEP, además, ha estado marcado por críticas en la gestión de sus recursos, cuestionamientos a la labor de magistrados y posibles conflictos de interés dentro de la institución. A esto se suma la falta de diálogo con el actual gobierno, a pesar de los intentos previos.

Danilo Rojas Betancourth, nacido en San Antonio (Tolima), cuenta con una extensa trayectoria en la rama judicial e instituciones internacionales. Su formación incluye estudios de derecho y especializaciones en Colombia y España, además de amplia experiencia como relator, magistrado auxiliar y, posteriormente, presidente del Consejo de Estado, antes de llegar a la JEP en 2018. Diana María Vega Laguna, por su parte, es oriunda de Neiva (Huila), tiene una sólida carrera en la academia jurídica y cargos en entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2021. Ambos enfrentarán el reto de mantener la independencia de la justicia transicional y de gestionar los recursos de la institución en un escenario político y fiscal complejo.

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¿Cuáles son los principales retos del nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028?

El presidente Danilo Rojas Betancourth debe gestionar el recorte presupuestal aprobado por el Congreso, enfrentar iniciativas legislativas que buscan limitar la independencia y duración de la JEP, y responder a cuestionamientos sobre la gestión interna. Su liderazgo será determinante para garantizar el cierre apropiado de macrocasos y la autonomía de la justicia transicional en un ambiente desafiante.

¿Qué experiencia tienen Danilo Rojas Betancourth y Diana Vega Laguna en la justicia transicional?

Danilo Rojas acumula cuatro décadas de experiencia en organismos internacionales, la rama judicial colombiana y la dirección de entidades como el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2018. Diana Vega ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, integrándose a la JEP en 2021 como magistrada suplente, antes de asumir la vicepresidencia.

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