Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El futuro del Presupuesto General de la Nación para 2027 en Colombia se vio envuelto en incertidumbre debido a un error en el trámite legislativo que, según El Espectador, llevó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a tomar medidas urgentes. Después de sesiones maratónicas que duraron más de 12 horas la noche del 20 de octubre, y ante el vicio de procedimiento detectado en el Congreso, el Ejecutivo decidió emplear la vía del decreto para hacer valer lo aprobado inicialmente por las comisiones económicas, fijando el monto en 634,9 billones de pesos.

Sigue a PULZO en Discover

El enredo surgió por la proposición del artículo 65, impulsada por el senador Juan Fernando Caicedo del partido Centro Democrático, enfocada en rubros de hidrocarburos. Esta fue retirada en el Senado para facilitar el proceso, pero asesores del Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez, la incorporaron entre las proposiciones avaladas y enviadas a la Cámara. Sin embargo, como confirmó el secretario del Senado, Diego González, el texto remitido por esa corporación no incluía la proposición. Esta discrepancia fue identificada inicialmente por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien advirtió el riesgo político que sobrevino después: ¿podía el Gobierno sancionar el presupuesto aprobado el 20 de octubre, o debía ceñirse al texto del primer debate?

Al día siguiente, el vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró que, conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se decretaría el texto aprobado en primer debate, lo que garantiza tanto el monto como la distribución y las facultades de traslado y reorientación presupuestal. Restrepo subrayó que, si bien todo el articulado recibió respaldo parlamentario, el error en la conciliación obligó a recurrir a esta figura, facultando además adiciones presupuestales, por ejemplo, para salud o emergencias como el terremoto del 10 de agosto.

No obstante, persisten dudas y resistencias. El senador Caicedo recalcó que la doble votación era clave para aprobar los cambios propuestos y lamentó el desajuste. Desde la Cámara, John Édgar Pérez, coordinador ponente, señaló que el impasse fue una falla de comunicación. En contraposición, el senador David Racero, del Pacto Histórico, anunció que demandará el decreto alegando que facultades extraordinarias requieren aprobación expresa del Congreso, discusión que el oficialismo rechaza al apoyarse en la Constitución y el trámite en comisiones económicas.

Al interior del Congreso, tanto Diego González (Senado) como Miguel Ángel Sánchez (Cámara) insistieron en que el Ejecutivo debía decidir, y reconocieron la falta de conciliación entre textos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, restó gravedad al asunto y señaló que en la práctica el presupuesto y las facultades permanecen inalterados. Sin embargo, la dinámica política, especialmente la distancia que de la Espriella ha marcado con partidos tradicionales, mantiene tensas las relaciones en vísperas de nuevas elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentó un error en el trámite del presupuesto 2027 en el Congreso?

El error se produjo porque, durante el trámite del presupuesto en el Congreso, la proposición del artículo 65 relacionada con hidrocarburos fue retirada en el Senado pero incluida accidentalmente por asesores del Ministerio de Hacienda cuando el texto pasó a la Cámara de Representantes. Esta discrepancia nunca se concilió formalmente, generando confusión y debilitando la validez del proceso legislativo, según confirmaron las secretarías del Senado y la Cámara.

¿Cuáles son las facultades de traslado y reorientación presupuestal y por qué generan debate?

Las facultades de traslado y reorientación presupuestal permiten al Gobierno reasignar y modificar partidas aprobadas en el presupuesto sin requerir un nuevo debate legislativo. Este mecanismo ha generado discusión porque algunos sectores, como el senador David Racero, consideran que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo que solo pueden aprobarse mediante ley del Congreso, mientras que el oficialismo argumenta que su inclusión y aprobación en comisiones económicas es suficiente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.