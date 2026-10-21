Por: EL PILON SA

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El senador Juan Espinal, perteneciente al partido Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, ha instado a los alcaldes y a las empresas de servicios públicos de Colombia a tomar una postura responsable frente a la instalación de los alumbrados navideños este año. De acuerdo con declaraciones divulgadas por el propio Espinal, el país se encuentra inmerso en una crisis energética considerable, relacionada con el fenómeno climático de El Niño, catalogado por el congresista como "el más agresivo de los últimos 100 años". Ante este escenario, su llamado es a evaluar técnica y responsablemente si resulta adecuado instalar las tradicionales iluminaciones decembrinas, teniendo en cuenta el aumento sostenido de la demanda de energía eléctrica en los meses recientes.

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Espinal dirigió su mensaje no solo a las autoridades y empresas, sino también a los ciudadanos. Les recomendó moderar el uso de luces decorativas en sus hogares y adoptar medidas para el ahorro tanto de energía como de agua, insistiendo en que la situación requiere sensatez y responsabilidad. Según sus palabras, "tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez. La demanda está creciendo dos veces de lo que se esperaba". Además, el senador sugirió que quienes decidan instalar decoraciones luminosas opten exclusivamente por luces LED, las usen en periodos cortos y eviten encenderlas entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja horaria de máximo consumo energético.

La posición adoptada por Espinal toma relevancia especialmente en ciudades como Valledupar, donde la decoración navideña en ventanas y balcones es una tradición. Sin embargo, algunas familias han comenzado a replantear sus planes frente a los recientes episodios de cobros adicionales a quienes excedieron las metas individuales de ahorro energético, impuestas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Liga de Usuarios de Servicios Públicos reportó que cerca de 100.000 usuarios en Valledupar fueron sancionados por superar esas metas.

En su mensaje público, el senador resumió su advertencia de manera contundente: "O ahorramos energía y agua o Colombia se apaga". Por ahora, no se conoce una respuesta oficial de las autoridades de Valledupar respecto a la propuesta de Espinal ni si evaluarán restricciones en la instalación de los alumbrados navideños, tradición arraigada en la región. La decisión final podría impactar los planes de muchas familias para la próxima temporada decembrina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el senador Juan Espinal pide limitar los alumbrados navideños en Colombia?

El senador Juan Espinal solicitó que alcaldes y empresas evalúen técnicamente los alumbrados navideños a causa de la crisis energética provocada por el fenómeno de El Niño. Según Espinal, el aumento inusual de la demanda eléctrica obliga a tomar medidas de ahorro para evitar apagones y sanciones por exceder los límites de consumo establecidos por la CREG.

¿Cuál es el riesgo de mantener decoraciones luminosas durante el fenómeno de El Niño?

El principal riesgo de mantener las decoraciones luminosas radica en el incremento de la demanda eléctrica en plena crisis energética asociada al fenómeno de El Niño. Espinal y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos advierten que esto puede llevar a apagones y a sanciones económicas para quienes superen las metas individuales de ahorro energético establecidas por la regulación vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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