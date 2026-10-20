Por: EL PILON SA

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En una entrevista concedida a EL PILÓN, la senadora Claudia Margarita Zuleta, representante del Centro Democrático, abordó varios retos que enfrenta tanto el país como el departamento del Cesar. Zuleta subrayó la importancia de reconocer los problemas estructurales que impactan el desarrollo regional y nacional, apuntando a la necesidad de implementar medidas precisas para afrontarlos de manera contundente. Según la senadora, entre los temas más relevantes está la relación con la administración de Abelardo de la Espriella, un asunto que, de acuerdo con sus declaraciones, tiene impacto directo en la gestión pública local y en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales.

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Frente al debate sobre la reforma pensional, Zuleta expuso su propuesta de contrarreforma, insistiendo en la urgencia de modificar ciertos aspectos del sistema actual para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de futuros pensionados. Para la congresista, las reformas planteadas hasta el momento no han solucionado las preocupaciones de fondo, por lo que propone otra ruta para responder a la gravedad del problema y evitar que los más vulnerables sean los más afectados.

La senadora también hizo hincapié en la urgente necesidad de levantar las restricciones ambientales vigentes en el departamento del Cesar, particularmente aquellas que dificultan la producción de energía termoeléctrica. Zuleta argumenta que, sin estas limitaciones, la región contaría con más herramientas para impulsar su desarrollo económico y garantizar la seguridad energética, aspectos que, según ella, son prioritarios para el bienestar de la población local.

En el marco político, Zuleta detalló que el Centro Democrático ya se encuentra trabajando en la preparación y fortalecimiento de sus bases con miras a las elecciones territoriales de 2027. La congresista resaltó la importancia de la organización y del trabajo de base para garantizar una representación efectiva en cargos públicos regionales, así como la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, de acuerdo con lo conversado en la entrevista realizada por EL PILÓN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos estructurales que enfrenta el Cesar según Claudia Margarita Zuleta?

De acuerdo con la entrevista citada por EL PILÓN, la senadora Claudia Margarita Zuleta identifica varios retos estructurales en el Cesar, como la necesidad de fortalecer la gestión pública, superar restricciones que frenan el desarrollo energético y adaptar las políticas sociales para responder a las necesidades reales de la población.

¿Qué propuestas tiene Claudia Margarita Zuleta sobre la reforma pensional y el desarrollo energético en el Cesar?

Según la información recogida por EL PILÓN, Claudia Margarita Zuleta propone una contrarreforma pensional que responda a las deficiencias del sistema actual y urge levantar algunas restricciones ambientales para favorecer la producción de energía termoeléctrica, buscando así fortalecer tanto el bienestar social como el desarrollo económico regional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.