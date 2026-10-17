Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El atentado sicarial perpetrado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, generó un fuerte rechazo en el ámbito político colombiano y provocó una serie de respuestas oficiales y solicitudes de justicia. El ataque, ocurrido durante la noche de este viernes, resultó en la muerte de Felipe López Gutiérrez, quien formaba parte del esquema de protección de Ramírez a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las primeras reacciones provienen del presidente Abelardo de la Espriella, quien, de acuerdo con declaraciones difundidas en su cuenta de X, ordenó a la Policía desplegar "todas sus capacidades" en colaboración con la Fiscalía para identificar y capturar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de este crimen. A su vez, extendió su solidaridad a la familia de López y al propio exalcalde Ramírez.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, manifestó sus condolencias a la familia del escolta fallecido y enfatizó que "la violencia no puede seguir sembrando miedo" en las regiones de Colombia. Henríquez, al igual que otros miembros del Congreso, insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y de llevar rápidamente ante la justicia a los responsables.

De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, existió comunicación inmediata con el director de la UNP, Didier Blanco, quien confirmó el refuerzo del esquema de protección para Ramírez. Lara subrayó que el gobierno mantiene un "compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país".

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, quien trabajó de cerca con Ramírez, también repudió lo ocurrido, asegurando que los debates políticos deben darse desde las ideas y no mediante la violencia. Informó que ya avanzan las denuncias ante la Fiscalía, con el propósito de capturar tanto a los sicarios como a quienes ordenaron el ataque.

Integrantes de otros movimientos tampoco tardaron en pronunciarse. Entre ellos, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, quienes insistieron en la urgencia de acelerar las investigaciones y de aplicar justicia. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, solicitó a las autoridades actuar con “rigor y celeridad” para esclarecer el crimen y proteger la tranquilidad de la región.

Además, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo revelaron su preocupación y recordaron que esa zona enfrenta un escenario de violencia, advirtiendo sobre homicidios selectivos, desapariciones forzadas y amenazas contra líderes sociales. De acuerdo con las entidades, esta semana se emitió una alerta temprana por la gravedad de la situación en el suroccidente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuál es su función principal?

La Unidad Nacional de Protección, mencionada frecuentemente en el caso del atentado, es la entidad encargada de garantizar la seguridad de personas que, por su rol en la función pública o por su liderazgo social, enfrentan amenazas en Colombia. En este caso, la UNP era responsable de la protección del exalcalde de Jamundí a través de un esquema que incluyó al escolta fallecido, Felipe López Gutiérrez.

¿Cómo respondieron las autoridades y líderes políticos tras el atentado al exalcalde de Jamundí?

Tras el ataque, diversas figuras del gobierno y del Congreso como el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente del Congreso Honorio Henríquez, así como ministros, senadores y autoridades locales, condenaron el hecho y exigieron investigaciones rápidas y rigurosas. Todas las voces coincidieron en la exigencia de justicia y en la urgencia de frenar la escalada violenta que afecta a las regiones del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.