Por: El Espectador

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El debate sobre la seguridad en Bogotá cobra una nueva fuerza con la organización de un cabildo abierto en la Universidad Militar Nueva Granada, programado para el próximo 7 de noviembre. El evento tiene como fin discutir el despliegue de la asistencia militar en la capital, como respuesta a la preocupación sobre la falta de tranquilidad que experimentan los habitantes de la ciudad, una iniciativa impulsada por los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui, representantes del Centro Democrático. Ambos lograron recolectar, según la Registraduría Nacional, el número necesario de firmas para que el encuentro fuera válido y así poder poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de las Fuerzas Militares en actividades de seguridad urbana, especialmente en tres localidades del sur de Bogotá.

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No obstante, como lo indica la legislación, la decisión de recurrir a la asistencia militar recae únicamente en el presidente, Abelardo de la Espriella, o, en ciertos casos, en solicitudes de gobernadores o alcaldes. Hasta ahora, la administración encabezada por el alcalde Galán ha descartado esa opción, posicionando al Distrito en contra de militarizar la ciudad. Como señala César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, en una entrevista con El Espectador, la operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana ya tiene un marco regulatorio claro, dentro del cual el Ejército apoya, pero la dirección estricta recae en la policía, entidad responsable de la seguridad urbana.

Restrepo afirma que la coordinación legal y distrital excluye la posibilidad de un estado de guerra, lo que implicaría transferir el mando a las Fuerzas Militares y dejar de lado a la Policía Nacional, situación que no corresponde a la realidad actual del distrito. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, actualmente se han implementado ocho acciones principales donde el Ejército opera en conjunto con otras autoridades para enfrentar homicidios, hurtos, extorsiones, secuestros y la actividad de grupos delincuenciales organizados. El acompañamiento militar se manifiesta en patrullajes, puestos de control y participación en los Consejos Locales de Seguridad.

Sin embargo, voces como la de Felipe Mariño, del programa Bogotá Cómo Vamos, ponen en duda la eficacia de militarizar ciertas áreas ante el incremento de homicidios, señalando que muchos de estos casos derivan de problemas de convivencia o consumo de alcohol, aspectos para los que la doctrina militar no está diseñada. Así mismo, Andrés Macías, experto en seguridad ciudadana, argumenta que experiencias pasadas en ciudades como Cali demostraron poca o ninguna disminución del delito y una percepción de seguridad que no mejoró tras la presencia militar intensiva. Para él, la asistencia militar solo se justificaría ante amenazas extraordinarias, no frente a delitos urbanos cotidianos.

Finalmente, mientras se acerca la fecha del cabildo, la administración distrital mantiene una postura firme: no solicitarán la asistencia militar para Bogotá.

¿Qué significa la asistencia militar en el contexto de seguridad urbana de Bogotá?

La asistencia militar es una figura donde el Ejército Nacional apoya a la Policía en funciones de control, patrullaje y prevención de delitos en áreas urbanas, siempre bajo la coordinación policial. Su implementación implica una respuesta adicional ante situaciones críticas de seguridad, aunque su uso permanente o generalizado ha sido motivo de debate por su eficacia y posibles afectaciones a la convivencia civil.

¿Cuál es el impacto de la militarización en la reducción del delito en Bogotá según los expertos?

De acuerdo con expertos como Andrés Macías y fuentes citadas por El Espectador, el impacto de la militarización sobre la disminución del delito y mejora de la percepción de seguridad es limitado. Las intervenciones militares intensivas en otras ciudades han mostrado resultados modestos o nulos, evidenciando la necesidad de estrategias integrales más allá de la simple presencia militar para solucionar problemas estructurales de criminalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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