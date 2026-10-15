Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó, durante su visita al Claustro de Santa Clara en Bogotá el 15 de octubre, una importante modificación para la cartera cultural de Colombia. El Ministerio, que llevaba el nombre de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, será rebautizado como Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este anuncio supone el regreso a una denominación previa, dejando atrás el cambio impulsado por la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con la información, la Ley 2319 estableció en 2023 el nombre anterior, orientado a reflejar la diversidad cultural del país. Según lo expuesto por De la Espriella, la postura de su gobierno es restablecer una visión más unificada de la cultura, alejándose de lo que él describe como una instrumentalización ideológica.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, el presidente planteó el concepto de una “contrarrevolución cultural” y argumentó que su administración buscará fortalecer la identidad nacional colombiana. Además, se comprometió a proteger el patrimonio histórico y religioso, señalando que ordenará dar prioridad a la conservación de iglesias, conventos, arte sacro y archivos eclesiásticos, que para él constituyen parte fundamental de la memoria nacional. El mandatario enfatizó la necesidad de evitar que las instituciones culturales sean utilizadas como vehículos para promover posiciones políticas o ideológicas asociadas a tendencias específicas, afirmando que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”.

De la Espriella también destacó medidas para garantizar la libertad cultural, alejando a la entidad de la creación de una cultura oficial que, según su perspectiva, solo beneficia al gobierno de turno. Un punto relevante en el anuncio fue la orden de retirar de espacios públicos representaciones vinculadas, a su juicio, con la exaltación del terrorismo; mencionó específicamente imágenes relacionadas con Carlos Pizarro. De acuerdo con lo reportado por la cuenta oficial del Ministerio de Cultura en la red social X, el jefe de Estado calificó como prioridad combatir lo que llamó “wokismo”, indicando que su gobierno no respalda corrientes que, según él, atentan contra los valores tradicionales y la identidad del país.

La ministra Paola Holguín acompañará el desarrollo de esta nueva dirección en la política cultural, que según el presidente propone revertir reformas del pasado reciente y promover una política enfocada en el resguardo del patrimonio y la memoria de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Cultura de Colombia cambiará su nombre?

El cambio responde a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca dejar atrás la denominación establecida en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta modificación refleja la intención de revertir políticas enfocadas en reconocer la diversidad cultural a través del nombre del ministerio. El nuevo gobierno considera que el enfoque anterior favorecía una visión ideológica, mientras que el nombre Ministerio de Cultura y Patrimonio responde a la prioridad de fortalecer la identidad nacional y proteger el patrimonio histórico y religioso.

¿Qué significa la ‘contrarrevolución cultural’ en la política colombiana?

La expresión ‘contrarrevolución cultural’ utilizada por De la Espriella se refiere a una propuesta de reorientar las políticas culturales, alejándolas de influencias ideológicas y del uso de la cultura como herramienta política. Según lo expuesto, esta iniciativa pretende priorizar la conservación de símbolos históricos y religiosos, y erradicar manifestaciones que, según el gobierno, exalten figuras vinculadas al terrorismo. Además, busca proteger los valores tradicionales y la identidad nacional ante lo que el presidente califica como ‘wokismo’.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.