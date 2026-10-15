Por: El Espectador

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Después de cuatro años de retrasos derivados de trámites ambientales, el jueves 15 de octubre comenzó finalmente la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. El inicio de los trabajos se registró en el costado oriental, a la altura de la calle 245, marcando el comienzo de Accesos Norte II, un importante proyecto de infraestructura que, de acuerdo con la información, tiene una inversión total prevista de 1,8 billones de pesos colombianos.

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La ejecución de esta obra se hizo posible luego de que, en agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara la autorización requerida para intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral. La ausencia de ese permiso había sido el principal obstáculo para avanzar con el proyecto durante los últimos cuatro años, ralentizando significativamente su progreso.

El objetivo central de la ampliación es incrementar la capacidad de la autopista, facilitando el acceso y la salida de Bogotá, mejorar la conexión con varios municipios de la Sabana y abordar históricos problemas de movilidad e inundaciones en la zona. Según el cronograma divulgado, la finalización de las obras está prevista para 2031, prolongando la intervención durante varios años más.

La ampliación contempla transformar la vía para disponer de seis carriles por sentido: cinco estarán destinados al tránsito de vehículos y uno a TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Además, se prevé la construcción de retornos a desnivel en las calles 224 y 242, la incorporación de 11,6 kilómetros de ciclorruta en ambos costados de la autopista y la instalación de seis puentes peatonales. De acuerdo con el alcalde Galán, este conjunto de intervenciones permitirá contar con mejores espacios tanto para automóviles como para peatones y ciclistas y constituye una estrategia para combatir los habituales trancones e inundaciones de este corredor vial.

El componente de la Autopista Norte forma parte de Accesos Norte II, una iniciativa gestionada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa pública, a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S. El proyecto abarca 17,9 kilómetros distribuidos en tres corredores principales, incluyendo 5,8 kilómetros de Autopista Norte, 4,9 kilómetros de doble calzada por la Carrera Séptima y 7,2 kilómetros de la Avenida Perimetral de Sopó, que será bidireccional y se conectará con la concesión Perimetral de Oriente.

Según datos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que coordina el seguimiento con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto beneficiará a más de siete millones de habitantes de Bogotá y municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, con fecha de entrega estimada para 2031. Esta información fue consignada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios traerá la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá?

La ampliación de la Autopista Norte promete aumentar la capacidad de movilidad tanto para vehículos particulares como para el sistema TransMilenio, así como mejorar las opciones para peatones y ciclistas. Además, se espera que ayude a solucionar los problemas de congestión y mitigación de inundaciones que han sido recurrentes en este sector, de acuerdo con El Espectador.

¿Cuáles son los componentes del proyecto Accesos Norte II en Bogotá?

Accesos Norte II incluye la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de una doble calzada en la Carrera Séptima y la adecuación de la Avenida Perimetral de Sopó como vía bidireccional. El proyecto está liderado por la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S., bajo la supervisión del IDU y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), según datos proporcionados por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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