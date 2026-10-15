Por: Portal Bogotá

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Este viernes 16 de octubre de 2026, se encuentra vigente la medida de pico y placa en Bogotá, la cual afecta la circulación de vehículos particulares y taxis según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con la entidad, la medida establece restricciones en horarios específicos y depende del último dígito de la placa de cada vehículo.

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Para los vehículos particulares, solo podrán circular durante este día aquellos con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario en el que tendrán permitido movilizarse es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de acuerdo con el calendario actualizado de la SDM. En el caso de los taxis, la restricción sigue una dinámica diferente: pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de circulación para taxis inicia a las 5:30 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche, como lo confirma la Secretaría Distrital de Movilidad.

La SDM recuerda que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden hacer su registro a través de la página oficial de la entidad. Entre las alternativas disponibles, Bogotá cuenta con la modalidad de Pico y Placa Solidario, que permite a los conductores pagar una tarifa para utilizar su carro particular sin restricciones durante el tiempo seleccionado. Toda la información sobre el proceso de inscripción, costos y condiciones está disponible únicamente en la web oficial de la SDM.

Sin embargo, la entidad hace una enfática advertencia sobre la existencia de páginas y canales fraudulentos que ofrecen el trámite o el pago del Pico y Placa Solidario de forma no oficial. La SDM aclara que el único canal autorizado para la adquisición de exenciones y el pago de las mismas es la plataforma institucional www.movilidadbogota.gov.co, utilizando exclusivamente el botón de pagos PSE integrado en la página. Además, la entidad de movilidad enfatiza que no cuenta con intermediarios ni ha autorizado sitios web externos para tal fin.

La verificación de la información y el cumplimiento de los lineamientos son fundamentales para evitar inconvenientes y sanciones, motivo por el cual la SDM reitera la importancia de informarse solo por los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas por el pico y placa en Bogotá el 16 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el 16 de octubre de 2026, pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Para los taxis, la movilidad está autorizada para aquellos cuyas placas acaban en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario y dónde se tramita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite el uso de un vehículo particular durante días o períodos específicos, a cambio de un pago realizado a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante destacar que este proceso no tiene intermediarios y solo se puede tramitar en www.movilidadbogota.gov.co, utilizando el botón de pagos PSE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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