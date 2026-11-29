Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa consolidándose como un epicentro de experiencias culturales que fortalecen la vida en comunidad. En esta ocasión, de acuerdo con información de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, llega una propuesta de danza contemporánea que invita a los ciudadanos a conocer una faceta distinta del arte escénico. Se trata de ‘Mellowing’, una creación del coreógrafo griego Christos Papadopoulos, quien por primera vez trabaja de la mano de los bailarines de la compañía berlinesa Dance On Ensemble. Esta producción forma parte del Festival NO Convencional y busca conectar con el público a través de los sentidos, la observación y la introspección.

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El espectáculo se caracteriza por adoptarse a partir de una visión minimalista, en la que los movimientos repetitivos, variaciones rítmicas y cambios de intensidad permiten redescubrir la comunicación que surge desde el cuerpo, la energía interna y su relación con el tiempo. Según la información difundida en el portal oficial, la obra invita a los espectadores a explorar las tensiones existentes entre la quietud y el movimiento, aquello que antecede al impulso de la acción y cómo el cuerpo varía conforme pasan los años. Así, Papadopoulos busca que la audiencia reconozca las múltiples formas en las que la energía se manifiesta mediante la madurez corporal y las emociones.

La experiencia se ve enriquecida con la música de Coti K y la iluminación creada por Eliza Alexandropoulou, dos piezas que logran crear un ambiente en donde convergen concentración, ternura, potencia y calma. La puesta en escena ofrece una oportunidad para que la ciudadanía se aproxime a la danza contemporánea y descubra propuestas innovadoras, viviendo el arte desde la contemplación y el sentimiento.

La presentación de ‘Mellowing’ se llevará a cabo el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 n.º 22-47, con una duración aproximada de 55 minutos. Esta actividad es de entrada paga y el evento cuenta con el código PULEP IYE483, el cual puede ser consultado para adquirir las entradas.

Según la misma fuente, además de disfrutar de esta producción, la invitación queda abierta para que todas las personas sigan participando en la oferta cultural de la capital y se acerquen a nuevas formas de expresión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta ‘Mellowing’ en Bogotá?

La obra de danza contemporánea ‘Mellowing’ se presenta el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 n.º 22-47 en Bogotá, con 55 minutos de duración y entrada paga, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.

¿De qué trata la propuesta de ‘Mellowing’ del coreógrafo Christos Papadopoulos?

‘Mellowing’ es una propuesta de danza contemporánea que explora la energía interna del cuerpo y las transformaciones que vive con el tiempo, trabajando las tensiones entre quietud y movimiento, y mostrando cómo cambian el cuerpo y la expresión a medida que pasa el tiempo, según la descripción oficial del evento en el portal de la alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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