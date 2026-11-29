Por: Portal Bogotá

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Este lunes 30 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y Soacha experimentan cortes de luz debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía por parte de Enel Colombia. Según información publicada en el portal oficial de Bogotá, estas suspensiones están programadas con anticipación para asegurar la continuidad y calidad del servicio en la ciudad y el municipio aledaño.

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La medida afecta a distintas localidades, con horarios y zonas específicas definidos. En la localidad de Barrios Unidos, el barrio La Castellana enfrenta la interrupción del servicio desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., limitada entre la carrera 46A y la 48, y las calles 92 y 94. Bosa tendrá la suspensión desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. en el barrio Villa Anny I, en el área comprendida entre la carrera 77A y la 79, y desde la calle 72 sur hasta la 74 sur. Por su parte, Chapinero verá dos paradas, en los barrios Marly y La Cabrera, entre las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., abarcando desde la carrera 7A a la 9, y de la calle 47 a la 49 para Marly; y de la calle 86 a la 89, entre la carrera 5 y la 8 para La Cabrera.

En la localidad de Santa Fe, los barrios Sagrado Corazón y Samper tienen programados cortes desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. En Soacha, la comuna 4 sufrirá interrupciones en Ciudadela Sucre Los Pinos y San Rafael Sector 1, en diferentes franjas horarias entre las 7:45 a. m. y las 5:00 p. m. Asimismo, barrios de Teusaquillo, como Banco Central, perderán el suministro entre las 7:30 a. m. y las 12:30 p. m.; y, en Usaquén, los barrios Acacias Usaquén, Bosque de Pinos III, Cedro Narváez, La Calleja y Santa Bárbara Occidental experimentarán suspensiones que podrían extenderse hasta las 5:45 p. m.

De acuerdo con Enel Colombia, los usuarios deben tener en cuenta algunas recomendaciones: desconectar electrodomésticos para evitar daños por las fluctuaciones eléctricas, organizar las actividades para ajustarse a los horarios del corte, evitar abrir la nevera repetidamente a fin de conservar los alimentos refrigerados y facilitar el ingreso del personal técnico si es necesario. Para validar la identidad de los trabajadores, la empresa sugiere comunicarse al número oficial proporcionado. Además, el portal de la alcaldía ofrece un enlace para consultar las programaciones de cortes de agua, que pueden coincidir con los de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha afectados por cortes de luz el 30 de noviembre de 2026?

Los barrios afectados incluyen La Castellana en Barrios Unidos, Villa Anny I en Bosa, Marly y La Cabrera en Chapinero, Sagrado Corazón y Samper en Santa Fe, Banco Central en Teusaquillo y, en Usaquén, Acacias Usaquén, Bosque de Pinos III, Cedro Narváez, La Calleja y Santa Bárbara Occidental. En Soacha, se reportan cortes en Ciudadela Sucre Los Pinos y San Rafael Sector 1.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, preparar sus actividades de acuerdo con los horarios de los cortes, conservar los alimentos sin abrir la nevera repetidamente y autorizar la entrada del personal técnico, validando su identidad a través del número oficial, para garantizar la seguridad durante los trabajos de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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