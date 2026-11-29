Por: Portal Bogotá

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El lunes 30 de noviembre de 2026 la medida de pico y placa vuelve a ser protagonista en Bogotá, según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este mecanismo, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular, afecta a vehículos particulares, taxis y vehículos especiales según un calendario establecido y ampliamente difundido por la entidad. Por esto, es fundamental que los conductores consulten los horarios para evitar sanciones y planificar adecuadamente sus desplazamientos en la ciudad.

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De acuerdo con la SDM, el horario para la restricción de circulación de vehículos particulares comienza a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. En el texto proporcionado, se subraya la importancia de estar atentos al cronograma, pues aunque se menciona que el viernes 27 de noviembre, que corresponde a un día impar, pueden circular vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0, se aconseja siempre verificar la información para el día específico de interés, en este caso el lunes 30 de noviembre de 2026, consultando los canales oficiales.

El documento recalca además la existencia del Pico y Placa Solidario, una alternativa para quienes necesitan usar su vehículo en días restringidos. La única manera de acceder legalmente a este permiso es a través del sitio www.movilidadbogota.gov.co, usando el canal de pago PSE dispuesto en la página. La SDM advierte contundentemente que no cuenta con intermediarios ni ha autorizado otros sitios web para este trámite, por lo que invita a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de terceros o plataformas no institucionales. Ignorar esta directriz puede conllevar a fraudes o pérdida de dinero.

La información, recopilada y citada según la Secretaría Distrital de Movilidad, pone de relieve la necesidad de informarse directamente en fuentes oficiales antes de cualquier trámite o pago. Esto resulta esencial tanto para cumplir las normas de movilidad como para evitar sanciones económicas y posibles estafas virtuales. Bogotá, bajo la supervisión de la SDM, mantiene actualizado el calendario y las regulaciones para que los ciudadanos puedan organizarse y desplazarse con seguridad y confianza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares?

La mejor manera de consultar el pico y placa es revisar el calendario oficial dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad en su portal web, www.movilidadbogota.gov.co. Allí se actualizan permanentemente los horarios y se indica con claridad qué placas pueden circular cada día, lo que permite a la ciudadanía organizar sus rutas y actividades en la ciudad sin riesgo de sanciones.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se puede pagar?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa legal que permite a los conductores circular en días restringidos mediante un permiso especial gestionado exclusivamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El único método de pago avalado por la entidad es el botón PSE disponible dentro del sitio institucional, evitando así posibles fraudes y asegurando un trámite seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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