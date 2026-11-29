Por: Portal Bogotá

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Este lunes 30 de noviembre de 2026, varias zonas de Bogotá y municipios cercanos enfrentarán cortes de agua, una medida implementada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que busca mejorar el suministro en las localidades afectadas. Según la información divulgada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, estas suspensiones temporales son necesarias para minimizar problemas mayores en las tuberías y en los accesorios que abastecen de agua a cientos de usuarios.

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En la localidad de Usaquén, al norte de la capital, los barrios impactados por esta medida incluyen Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes Sector, Ginebra, Bellavista y Unicerros, entre otros. Además, se añade una larga lista de sectores como Santa Ana Oriental, Chaparral, El Redil y Bocacolina El Cedro, por mencionar algunos. De acuerdo con la EAAB, la restricción de agua en estos puntos se llevará a cabo entre la calle 119 y la calle 198, y estará comprendida entre la carrera 7 y la carrera 10 Este. El corte comenzará a las 9:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de 7 horas, el tiempo necesario para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo.

Por otra parte, el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, también experimentará una suspensión del servicio, en este caso por 24 horas. Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el motivo corresponde a trabajos de reparación en la red local que requieren esta parada para prevenir daños mayores y asegurar la continuidad y calidad del suministro a futuro.

La EAAB ofreció una serie de recomendaciones para los residentes que se vean afectados durante el corte. Aconseja llenar previamente el tanque de reserva de la vivienda y consumir el agua almacenada en menos de 24 horas. También sugiere usar el recurso de manera racional, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. En caso de necesidades urgentes, la empresa prestará el servicio de carrotanques, dando prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de personas. Para solicitar estos vehículos, los usuarios pueden comunicarse con la Acualínea 116, según indica el portal oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá se verán afectados por los cortes de agua el 30 de noviembre de 2026?

Los barrios de la localidad de Usaquén, tales como Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes Sector, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Santa Ana Oriental, El Redil, entre muchos otros, enfrentarán restricción de agua este 30 de noviembre de 2026 desde las 9:00 p. m., durante 7 horas, por trabajos de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La suspensión será entre la calle 119 y la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 Este.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB durante un corte de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para casos de urgencia, la EAAB dispone del servicio de carrotanques, que puede solicitarse llamando a la Acualínea 116. Carrotanque significa un vehículo acondicionado para transportar y suministrar agua potable a zonas afectadas por cortes programados o imprevistos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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